OM Mercato : une offre est tombée pour Maupay, l’avenir de Gouiri est scellé !

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 20:00
Neal Maupay (OM)
Alors que l’OM aurait reçu une offre de Pise pour Neal Maupay, Amine Gouiri devrait, lui, rester à dans la cité phocéenne cet hiver.

Poussé vers la sortie par ses dirigeants l’été dernier, Neal Maupay a décidé de rester à l’Olympique de Marseille. Apparu à seulement deux reprises depuis le début de la saison, l’ancien joueur de Brighton est de nouveau en instance de départ cet hiver, Pise étant le club le plus actif sur le dossier. D’après La Tribune Olympienne, l’actuel avant-dernier de Serie A aurait formulé une offre de prêt de six mois avec prise en charge de la moitié du salaire.

Gouiri ne partira pas cet hiver

Concernant Amine Gouiri, des rumeurs d’un intérêt de Galatasaray ont vu le jour ces derniers jours. Mais comme révélé par le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, l’attaquant algérien ne devrait pas rejoindre le club turc cet hiver.

Et selon La Tribune Olympienne, Amine Gouiri ne devrait pas quitter l’OM lors du mercato hivernal. Absent depuis mi-octobre en raison d’une blessure à l’épaule, l’ancien Rennais va faire son retour sur les terrains début janvier et devrait donc finir la saison à Marseille.

