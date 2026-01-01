À LA UNE DU 1 JAN 2026
[23:14]FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !
[22:33]OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but
[22:09]FC Nantes Mercato : plutôt un défenseur ou un milieu comme ultime recrue ?
[21:40]OM : un membre du staff mis à l’écart !
[21:03]ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur
[20:31]Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne
[19:59]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
[18:41]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !
FC Nantes Mercato : plutôt un défenseur ou un milieu comme ultime recrue ?

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 22:09
L'entraîneur du FC Nantes, Ahmed Kantari, en discussion avec Nicolas Cozza.
Le FC Nantes suivrait le milieu Mohamed Kaba (Lecce) mais L’Equipe assure qu’il priorise l’arrivée d’un défenseur central. Quelle doit être la priorité ? Nos journalistes en débattent.

Un défenseur central

« Je commence à craindre que le FC Nantes, lancé dans une course effrénée au recrutement pour éviter la relégation, finisse par empiler les joueurs à un même poste. Oui, la piste Mohamed Kaba est alléchante mais Ahmed Kantari compte jouer avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Ca ne laisse pas beaucoup de places pour des milieux. Sachant qu’il y a déjà Junior Mwanga, Francis Coquelin s’il se décide à en finir avec ses blessures, Louis Leroux, Johann Lepenant, les deux Sud-Coréens et bientôt Rémy Cabella, il va finir par y avoir embouteillage !

Je serais donc partisan du recrutement d’un défenseur central. Oui, Mwanga peut évoluer à ce poste mais je le préfère au milieu. Et, de toute façon, j’estime qu’il faut sortir Tylel Tati du onze. Le jeune joueur a semblé touché moralement par les mauvais résultats. Il a beaucoup de talent mais est à côté de ses pompes depuis plusieurs semaines. Il devient urgent de lui trouver un remplaçant ou un partenaire costaud pour évoluer à ses côtés avec Awaziem. »

Raphaël NOUET

Deux défenseurs centraux seraient les bienvenus

« Comme Raphaël, j’estime que le FC Nantes doit prioritairement se renforcer en défense centrale plutôt que d’ajouter un milieu de terrain supplémentaire cet hiver. J’irais même plus loin, le club des bords de l’Erdre devrait même recruter deux défenseurs centraux d’ici la fin du mercato hivernal. Avec l’arrivée de Deiver Machado, le FCN a tout intérêt à conserver une défense à cinq articulée autour de trois axiaux. Or, l’actuel 17e de Ligue 1 manque cruellement de joueurs fiables à ce poste.

Comme Raphaël, je considère également que Tylel Tati devrait débuter sur le banc, et que deux défenseurs centraux expérimentés et qui connaissent la Ligue 1 doivent rejoindre Nantes cet hiver pour accompagner Chidozie Awaziem dans le onze de départ. »

Fabien CHORLET

FC Nantes

