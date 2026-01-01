Le FC Nantes suivrait le milieu Mohamed Kaba (Lecce) mais L’Equipe assure qu’il priorise l’arrivée d’un défenseur central. Quelle doit être la priorité ? Nos journalistes en débattent.

Un défenseur central

« Je commence à craindre que le FC Nantes, lancé dans une course effrénée au recrutement pour éviter la relégation, finisse par empiler les joueurs à un même poste. Oui, la piste Mohamed Kaba est alléchante mais Ahmed Kantari compte jouer avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Ca ne laisse pas beaucoup de places pour des milieux. Sachant qu’il y a déjà Junior Mwanga, Francis Coquelin s’il se décide à en finir avec ses blessures, Louis Leroux, Johann Lepenant, les deux Sud-Coréens et bientôt Rémy Cabella, il va finir par y avoir embouteillage !

Je serais donc partisan du recrutement d’un défenseur central. Oui, Mwanga peut évoluer à ce poste mais je le préfère au milieu. Et, de toute façon, j’estime qu’il faut sortir Tylel Tati du onze. Le jeune joueur a semblé touché moralement par les mauvais résultats. Il a beaucoup de talent mais est à côté de ses pompes depuis plusieurs semaines. Il devient urgent de lui trouver un remplaçant ou un partenaire costaud pour évoluer à ses côtés avec Awaziem. »

Raphaël NOUET

Deux défenseurs centraux seraient les bienvenus

« Comme Raphaël, j’estime que le FC Nantes doit prioritairement se renforcer en défense centrale plutôt que d’ajouter un milieu de terrain supplémentaire cet hiver. J’irais même plus loin, le club des bords de l’Erdre devrait même recruter deux défenseurs centraux d’ici la fin du mercato hivernal. Avec l’arrivée de Deiver Machado, le FCN a tout intérêt à conserver une défense à cinq articulée autour de trois axiaux. Or, l’actuel 17e de Ligue 1 manque cruellement de joueurs fiables à ce poste.

Comme Raphaël, je considère également que Tylel Tati devrait débuter sur le banc, et que deux défenseurs centraux expérimentés et qui connaissent la Ligue 1 doivent rejoindre Nantes cet hiver pour accompagner Chidozie Awaziem dans le onze de départ. »

Fabien CHORLET