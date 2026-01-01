250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Les recruteurs du FC Barcelone superviseraient le milieu offensif Ibrahim Maza (20 ans, Bayer Leverkusen), qui est en train d’illuminer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie.

L’Algérie s’est facilement imposée face à la Guinée Equatoriale (3-1) hier, bouclant en beauté le tour de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce succès porte la griffe d’Ibrahim Maza, passeur décisif sur le deuxième but et auteur du troisième de la tête. Après la rencontre, Samir Nasri a écrit à propos du milieu offensif du Bayer Leverkusen : « Maza c’est du sérieux, vraiment top player ». Des médias algériens, eux, l’ont carrément comparé à Diego Maradona.

Le Barça est déjà bien pourvu à son poste

Ce jeudi, Ekrem Konur annonce que le FC Barcelone a carrément demandé à ses recruteurs de suivre Ibrahim Maza. Car même s’il a réalisé une première partie de saison décevante au Bayer Leverkusen (4 buts, 3 passes décisives en 21 matches), qu’il a rejoint durant l’été en provenance de son club formateur du Hertha Berlin, le natif de la capitale allemande est vraiment impressionnant depuis le début de la CAN. Pour peu qu’il parvienne à mener les Fennecs jusqu’au sacre continental, sa cote (qui est de 25 M€ actuellement) pourrait exploser et la liste de ses poursuivants s’allonger.

Pour le FC Barcelone, un recrutement de Maza n’est pas forcément une priorité pour le moment puisqu’à son poste, dans l’axe, Fermin Lopez et Dani Olmo se partagent le temps de jeu alors qu’Hansi Flick pense que Raphinha pourrait également y briller.