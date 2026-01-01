Après l’élimination prématurée de son équipe nationale à la CAN, le gouvernement gabonais a prononcé plusieurs sanctions, dont une à l’encontre de Pierre-Emerick Aubameyang.

Romain Molina vient de publier un tweet dans lequel il explique que le gouvernement gabonais a décidé de sévir après l’élimination de sa sélection à la Coupe d’Afrique des Nations : « Le gouvernement gabonais dissout le staff technique, écarte Ecuele-Manga et Aubameyang et suspend son équipe nationale (ce qui sera annonciateur d’une suspension de la FIFA pour ingérence si cela perdure) à cause de la CAN. Soit, mais j’aurais aimé autant d’entrain sur les dirigeants responsables d’abus sur mineurs (ainsi que ceux ayant protégé ce système de prédation sexuelle) qui sont TOUJOURS en place dans le football gabonais, et notamment à la FEGAFOOT ».

C’est une bonne nouvelle pour l’OM

Battu par le Cameroun (0-1), le Mozambique (2-3) et la Côte d’Ivoire (2-3), le Gabon est sorti tête basse de la Coupe d’Afrique. Il a également été éliminé de la Coupe du monde après une lourde défaite face au Nigéria (1-4). Des sanctions étaient attendues après cette série de quatre défaites mais pas aussi énormes, surtout que, comme l’a dit Molina, cela risque d’entraîner une réaction de la FIFA. La mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang est d’autant plus surprenante que l’attaquant de l’OM s’est beaucoup investi dans sa sélection, jouant blessé les deux premiers matches. La sanction n’est peut-être pas définitive car le ministre des sports gabonais, à l’origine de cette sanction, a effacé le communiqué des réseaux sociaux peu après sa diffusion…

Ce serait en tout cas une bonne nouvelle pour l’OM, qui verrait son attaquant vétéran se reposer lors des prochaines trêves internationales de la deuxième partie de saison.