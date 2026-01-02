À LA UNE DU 2 JAN 2026
[08:48]OL Mercato : Pierre Ménès lâche deux bombes sur l’avenir de Fofana et d’Abdelli 
[08:12]RC Lens : le petit frère de Thauvin dans le onze de Sage à Toulouse ?
[07:46]ASSE Mercato : Kilmer prépare 3 gros coups cet hiver, la Ligue 1 en ligne de mire !
[07:22]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Mohamed Kaba a donné sa réponse aux Kita
[07:00]OM Mercato : le PSG saborbe le plus gros coup de Benatia cet hiver ! 
[06:00]ASSE Mercato : la priorité hivernale de Kilmer Sports est connue !
[05:00]OM Mercato : Ben Seghir (Leverkusen), bon plan ou pas ?
[00:00]PSG : Hiba Abouk, un retour de flamme calculé pour Achraf Hakimi ?
[23:14]FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !
[22:33]OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : la priorité hivernale de Kilmer Sports est connue !

Par Fabien Chorlet - 2 Jan 2026, 06:00
💬 Commenter
Enzo Bardeli (Dunkerque)
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Le chantier prioritaire de l’ASSE lors du mercato hivernal serait un renfort dans l’entrejeu.

Le Progrès a fait un point ce mercredi sur le mercato hivernal de l’AS Saint-Étienne. D’après nos confrères, les dirigeants stéphanois chercheraient en priorité à se renforcer au poste de milieu de terrain et resteraient intéressés par Enzo Bardeli. Mais Dunkerque ne compterait pas se séparer de son joueur cet hiver. Ce qui pousserait les Verts à explorer d’autres options dans l’entrejeu.

Pas d’attaquant recruté cet hiver ?

Mais alors qu’une ou deux recrues seulement seraient attendues dans le Forez d’ici le 31 janvier prochain, aucun renfort offensif ne serait envisagé pour le moment. Même en cas de départ de Djylian N’Guessan, sollicité récemment par Chelsea, l’actuel troisième de Ligue 2 ne prévoirait pas nécessairement de recruter un attaquant pour le remplacer.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le club forézien semble ainsi privilégier la stabilité de son effectif et se concentrer sur des renforts ciblés là où le besoin est le plus pressant.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot