ASSE Mercato : la priorité hivernale de Kilmer Sports est connue !

Le chantier prioritaire de l’ASSE lors du mercato hivernal serait un renfort dans l’entrejeu.

Le Progrès a fait un point ce mercredi sur le mercato hivernal de l’AS Saint-Étienne. D’après nos confrères, les dirigeants stéphanois chercheraient en priorité à se renforcer au poste de milieu de terrain et resteraient intéressés par Enzo Bardeli. Mais Dunkerque ne compterait pas se séparer de son joueur cet hiver. Ce qui pousserait les Verts à explorer d’autres options dans l’entrejeu.

Pas d’attaquant recruté cet hiver ?

Mais alors qu’une ou deux recrues seulement seraient attendues dans le Forez d’ici le 31 janvier prochain, aucun renfort offensif ne serait envisagé pour le moment. Même en cas de départ de Djylian N’Guessan, sollicité récemment par Chelsea, l’actuel troisième de Ligue 2 ne prévoirait pas nécessairement de recruter un attaquant pour le remplacer.

Le club forézien semble ainsi privilégier la stabilité de son effectif et se concentrer sur des renforts ciblés là où le besoin est le plus pressant.