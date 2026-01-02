Très actif sur le marché des jeunes joueurs en post-formation, l’OM continue de préparer l’avenir en défense centrale.

Le mercato hivernal s’annonce agité à l’OM, notamment autour des jeunes talents. Robinio Vaz et Darry Bakola, tous deux âgés de 19 ans, attirent déjà de nombreuses convoitises. Malgré la confiance accordée cette saison par Roberto De Zerbi, les deux joueurs refusent pour l’instant de prolonger leur contrat, qui court jusqu’en 2028 pour Vaz et 2027 pour Bakola. Une situation suivie de près par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Sans paniquer, la direction olympienne a déjà fixé sa ligne : en cas de refus définitif de prolongation, les deux pépites pourraient être vendues pour plus de 20 millions d’euros chacune. Une logique assumée de valorisation des talents.

Karim Diop, la pépite repérée par Benatia

Parallèlement, l’OM accélère sur le scouting européen. Selon la presse italienne, et plus précisément Sampdorianews, l’état-major marseillais s’intéresse de très près à Karim Diop. Défenseur central né en 2009, le jeune Italien impressionne déjà par sa précocité. Diop a fait ses débuts en Primavera à seulement 15 ans et 5 mois, un signal fort dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique. Toujours selon le média spécialisé, son profil coche toutes les cases recherchées par l’OM. « Le physique imposant et la maturité défensive de ce défenseur né en 2009 ont fortement impressionné le club français », explique le site. Un signal clair : Marseille ne veut pas laisser passer ce dossier.

L’OM prêt à attaquer dès cet hiver ?

Conscient de la concurrence, notamment italienne, l’OM envisage de passer à l’offensive dès le début du mercato d’hiver. Le Genoa, entraîné par Daniele De Rossi, a déjà tenté de recruter Karim Diop l’été dernier. En vain. La Sampdoria avait alors repoussé les avances, espérant prolonger son jeune défenseur, en fin de contrat en juin 2026. Six mois plus tard, rien n’a changé. Et Marseille entend bien profiter de cette situation contractuelle pour frapper un grand coup. L’objectif est clair : recruter tôt, développer intelligemment, et créer de la valeur sportive et économique, comme cela pourrait bientôt être le cas avec Bakola ou Vaz.

De Zerbi, argument décisif pour convaincre

Pour Karim Diop, l’OM représente aussi une opportunité rare. Celle de travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi, un entraîneur réputé pour faire confiance aux jeunes, y compris dans les grands rendez-vous de Ligue 1 ou de Ligue des Champions. À Marseille, le message est limpide. L’avenir se prépare maintenant. Et Medhi Benatia semble déjà avoir trouvé le nom du défenseur capable, demain, de s’inscrire dans la succession de Leonardo Balerdi.