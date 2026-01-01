OM : on sait pourquoi Aubameyang a été suspendu par le Gabon, il se défend

Mis à l’écart par la sélection gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu à une attaque sur X.

Au lendemain de l’élimination du Gabon dès la phase de poules de la CAN 2025, le gouvernement gabonais a pris des mesures fortes. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, ainsi que Bruno Ecuele Manga ont été écartés, tandis que le staff technique a été dissous.

Le Ministre des Sports du Gabon Simplice-Désiré Mamboula a justifié cette décision sur les antennes de Gabon Télévisions. « Compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères à la CAN, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l’équipe nationale jusqu’à nouvel ordre, de la mise à l’écart des joueurs Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. » Capitaines de la sélection, Bruno Ecuele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang semblent donc payer pour l’équipe.

Aubameyang a pris la parole

Avant sa mise à l’écart, Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé ce mercredi soir sur le réseau social X afin d’évoquer la situation des Panthères. « Les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis », a estimé l’ancien joueur du FC Barcelone en réponse à un internaute qui le tenait responsable de l’élimination de sa sélection. Interpellé par une comparaison avec Achraf Hakimi, resté auprès de la sélection marocaine malgré une blessure, Pierre-Emerick Aubameyang a répliqué de manière sèche : « Ok toi en fait, tu n’es pas concentré. Force. »