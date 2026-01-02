Stade Rennais Mercato : Beye lâche la priorité de l’hiver et tranche pour un cadre

Alors que le mercato d’hiver s’est ouvert le 1ᵉʳ janvier, le Stade Rennais aborde ce mois de transferts dans une logique d’ajustement plutôt que de révolution. En conférence de presse ce vendredi 2 janvier, à la veille du déplacement à Lille, l’entraîneur Habib Beye a confirmé les grandes lignes de la stratégie sportive du club.

« On a identifié ce profil prioritaire, on est focalisé sur ce joueur créateur, offensif, qui pourrait jouer axe ou côté, pour nous amener un peu plus de capacité d’élimination par le dribble notamment face à des blocs bas, dit de son côté Habib Beye. On se dit que c’est essentiel pour que l’équipe soit plus forte, mais on doit le trouver, et on ne fera pas n’importe quoi sur le marché, selon aussi les possibilités du club » a expliqué Beye dans des propos rapportés par Ouest-France.

L’objectif est clair : amener davantage de percussion dans un effectif qui en manque face aux blocs bas adverses, et ainsi renforcer la qualité offensive du groupe pour la deuxième moitié de saison.

Un mercato hivernal plus mesuré que prévu

Contrairement aux marchés précédents, le club n’envisage pas de mouvements massifs cet hiver. Malgré des rumeurs de recrutements ambitieux dès janvier, plusieurs médias évoquent une approche raisonnable et ciblée, avec seulement une à deux potentielles arrivées envisagées.

L’un des dossiers évoqués cet hiver a été celui du milieu offensif Claudio Echeverri, mais cette piste paraît désormais peu probable puisque le joueur argentin serait plutôt sur le point de rejoindre Gérone.

Blas : ni transfert imminent, ni « cas » à Rennes

Sur la situation de Ludovic Blas, souvent associé à un potentiel départ, Beye a été très clair : « On a discuté, je lui ai dit ce que j’attendais de lui, et vous savez que j’en attends beaucoup plus. C’est un joueur de grande qualité qui est à un an et demi de la fin de son contrat, mais il n’y a pas de cas Ludovic Blas à Rennes, et on s’appuiera sur lui. Cela peut dépendre aussi des souhaits du joueur, mais une volonté de départ n’a pas été formulée par Ludovic. À lui de monter le curseur sur nos exigences, et ce sera un joueur qui comptera pour nous ». L’entraîneur a confirmé que le joueur, sous contrat jusqu’en 2027, comptait dans ses plans et qu’aucune volonté de départ ne lui avait été formulée directement par l’intéressé.

Ces propos interviennent alors que plusieurs médias évoquent des intérêts potentiels pour Blas dans d’autres clubs — l’Olympique de Marseille en ayant été un temps cité — mais rien de concret n’a encore émergé à l’heure actuelle.

Des mouvements à envisager en défense et au milieu

Si Rennes souhaite prioritairement renforcer son secteur créatif, le club pourrait aussi ajuster son effectif dans le sens des départs. Des joueurs comme Glen Kamara ou Mahamadou Nagida, en manque de temps de jeu, pourraient chercher une porte de sortie ou un prêt avant la fin du marché.

Dans un contexte économique gourmand, le Stade Rennais voudrait à la fois fidéliser les cadres tout en améliorant la rotation et l’émulation du groupe, comme l’a justement résumé Beye : « On doit pouvoir rivaliser avec les meilleurs sur cette seconde partie de saison ».