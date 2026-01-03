À LA UNE DU 3 JAN 2026
[13:30]Espanyol – FC Barcelone : un derby sous haute tension, Joan García pris pour cible
[13:00]CAN 2025 : Le Maroc grand favori, que disent les simulations avant les 8es ?
[12:30]ASSE Mercato : Tangvik (Rosenborg) répond à l’intérêt des Verts
[12:00]Real Madrid, OL Mercato : Endrick en pleine opération séduction
[11:30]Le Mans – ASSE : la compo probable des Verts
[11:00]FC Barcelone Mercato : Hansi Flick clarifie l’avenir de Ronald Araujo, coup de théâtre pour Bardghji
[10:30]OM Mercato : retour au bercail pour un indésirable ?
[10:00]OGC Nice Mercato : coups de théâtre pour Clauss, Sanson et Haise !
[09:30]Toulouse – RC Lens (0-3) : pourquoi Thauvin a chambré Cresswell
[09:00]RC Strasbourg : Chelsea met le feu à Strasbourg… les supporters enragent, Pierre Ménès s’étrangle !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice Mercato : coups de théâtre pour Clauss, Sanson et Haise !

Par Laurent Hess - 3 Jan 2026, 10:00
💬 Commenter
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Annoncé sur le départ à l’OGC Nice, Jonathan Clauss serait finalement prêt à rester au Gym. Tout comme Morgan Sanson et Maël Haise…

Selon Nice-Matin, Claude Puel aurait convaincu Jonathan Clauss de rester à Nice et l’ancien joueur du RC Lens et de l’OM aurait fait part à certains salariés du Gym de sa volonté de rester au club. Morgan Sanson pourrait également rester, lui qui était notamment ciblé par le FC Nantes. Quant à Maël Haise, arrivé dans les bagages de Franck Haise à la cellule de recrutement du Gym, il ne devrait pas suivre son père mais poursuivre ses fonctions à l’OGC Nice.

Clauss parti pour rester, il aurait même prolongé à Nice

Ces trois annonces ont de quoi surprendre, notamment concernant Sanson et surtout Clauss, donnés partants cet hiver. L’arrivée de Puel et le retour de Jean-Pierre Rivère semble avoir calmé une situation tendue entre Jonathan Clauss et l’OGC Nice. Pour rappel, Clauss avait été écarté des convocations du groupe de l’OGC Nice pour plusieurs matches de Ligue 1 récemment, notamment contre le PSG et Lille. L’été dernier, Clauss avait été proche d’un transfert au Bayer Leverkusen, mais celui-ci n’avait pas abouti, ce qui a compliqué sa situation. Alors que son contrat expire en juin, Clauss aurait prolongé en novembre, ce qui reste à confirmer. Franck Haise avait rappelé qu’il attendait de l’ancien joueur de l’OM qu’il soit à 100 % pour jouer, laissant entendre que le problème n’était pas seulement physique mais aussi mental après son Mercato agité. Mais tout semble donc se régler et Clauss devrait débuter sous Puel ce soir contre le RC Strasbourg.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

OGC Nice

Actu foot OGC Nice : les infos les plus chaudes

Vidéos OGC Nice : toutes les infos foot