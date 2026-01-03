OGC Nice Mercato : coups de théâtre pour Clauss, Sanson et Haise !

Annoncé sur le départ à l’OGC Nice, Jonathan Clauss serait finalement prêt à rester au Gym. Tout comme Morgan Sanson et Maël Haise…

Selon Nice-Matin, Claude Puel aurait convaincu Jonathan Clauss de rester à Nice et l’ancien joueur du RC Lens et de l’OM aurait fait part à certains salariés du Gym de sa volonté de rester au club. Morgan Sanson pourrait également rester, lui qui était notamment ciblé par le FC Nantes. Quant à Maël Haise, arrivé dans les bagages de Franck Haise à la cellule de recrutement du Gym, il ne devrait pas suivre son père mais poursuivre ses fonctions à l’OGC Nice.

Clauss parti pour rester, il aurait même prolongé à Nice

Ces trois annonces ont de quoi surprendre, notamment concernant Sanson et surtout Clauss, donnés partants cet hiver. L’arrivée de Puel et le retour de Jean-Pierre Rivère semble avoir calmé une situation tendue entre Jonathan Clauss et l’OGC Nice. Pour rappel, Clauss avait été écarté des convocations du groupe de l’OGC Nice pour plusieurs matches de Ligue 1 récemment, notamment contre le PSG et Lille. L’été dernier, Clauss avait été proche d’un transfert au Bayer Leverkusen, mais celui-ci n’avait pas abouti, ce qui a compliqué sa situation. Alors que son contrat expire en juin, Clauss aurait prolongé en novembre, ce qui reste à confirmer. Franck Haise avait rappelé qu’il attendait de l’ancien joueur de l’OM qu’il soit à 100 % pour jouer, laissant entendre que le problème n’était pas seulement physique mais aussi mental après son Mercato agité. Mais tout semble donc se régler et Clauss devrait débuter sous Puel ce soir contre le RC Strasbourg.