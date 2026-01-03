RC Strasbourg : Chelsea met le feu à Strasbourg… les supporters enragent, Pierre Ménès s’étrangle !

Le probable départ de Liam Rosenior à Chelsea embrase le RC Strasbourg, au grand dam des supporters et de Pierre Ménès…

Liam Rosenior est en pole pour prendre la relève d’Enzo Maresca à Chelsea. D’après les informations de L’Équipe, le coach du RC Strasbourg est bien la priorité des Blues, et les discussions sont de plus en plus avancées entre les deux parties. « Je pourrais dire que je vais rester ici des années. Mais je suis honnête, on ne peut jamais tout contrôler dans la vie. J’aime ce club, mais on ne peut rien garantir. Personne ne peut le faire », a expliqué Rosenior hier en conférence de presse. Si l’Anglais devrait être présent à Nice, ce samedi, BlueCo devrait verser une indemnité de transfert au RCSA pour le rapatrier dès le début de semaine prochaine. Un transfert qui pourrait précipiter le départ de Marc Keller. Selon Mohamed Toubache-Ter, Marc Keller pourrait en effet démissionner de son poste de président, très contrarié.

Keller sur le départ ?

Une thèse que semble défendre Pierre Ménès, proche de Keller. « Dans l’attente de la décision de blueco pour le départ de Rosenior à Chelsea. Soyons bien clair si tel devait être le cas ça serait un énorme manque de respect pour Strasbourg et la confirmation des pires méfaits de la multipropriété », a en effet posté Ménès sur ses réseaux. Les supporters du RCSA, eux, sont plus que jamais en colère contre BlueCo. Ils se sentent évidemment floués, et font remonter quelques déclarations de Rosenior : « Je donnerai ma vie pour ce club », « C’est pas le moment d’abandonner », « Remettre en cause notre engagement, c’est inadmissible », « Les investisseurs aiment ce club »…

Il y a 4 mois, M. Liam Rosenior :

"Une minorité de supporters ne nous respecte pas"

"Je donnerai ma vie pour ce club"

" C'est pas le moment d'abandonner"

"Remettre en cause notre engagement, c'est inadmissible"

"Les investisseurs aiment ce club"

🫢🫢#Strasbourg #CFC pic.twitter.com/R2lHHF0mkc — Argentoratum (@Argentoratum_) January 2, 2026