FC Barcelone Mercato : Hansi Flick clarifie l’avenir de Ronald Araujo, coup de théâtre pour Bardghji

Ronald Araujo est de retour à l’entraînement au FC Barcelone après une coupure liée à ses soucis personnels et sa méforme. Mais son retour à la compétition prendra un peu de temps à en croire Hansi Flick.

L’arrêt momentané d’Araújo, reconnu officiellement comme une nécessité mentale, suscite certains doutes au FC Barcelone. Aux yeux de nombreux socios, le défenseur uruguayen paie son rendement en berne dans les chocs décisifs : son expulsion retentissante contre Chelsea, ou encore ses errements contre le PSG et l’Inter, ont profondément marqué les esprits. La patience du public blaugrana semble atteinte. Et celle des dirigeants ?

Araujo toujours dans les plans de Flick au Barça, Bardghji aussi

Après plusieurs semaines à l’écart du FC Barcelone pour des raisons personnelles, Ronald Araujo a fait son retour cette semaine à l’entraînement collectif. L’international uruguayen (25 sélections), qui était parti en Israël pour se ressourcer, n’est pas encore prêt à rejouer. Présent en conférence de presse à la veille du derby sur le terrain de l’Espanyol en Liga, hier, Hansi Flick a expliqué où en était son défenseur central.

«Il n’est pas à 100 % physiquement, mais il va bien. Il doit décider à quelle vitesse il veut aller. Pour moi, c’est clair. Ce que je vois et ce que je ressens, c’est que le soutien de l’équipe est fantastique. Il a pris le temps dont il avait besoin. Il est sur la bonne voie. Cela dépend de lui», a-t-il indiqué. Le message est clair : Flick compte toujours sur Araujo. Selon la presse ibérique, la participation d’Araujo à la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite n’est pas à écarter. Et l’Allemand compte également sur Roony Bardghji pour cette deuxième partie de saison. Alors que l’ailier recruté l’été dernier, en manque de temps de jeu, était annoncé partant, le FC Barcelone aurait finalement décidé de le conserver selon SPORT. Il avait notamment reçu une offre de prêt émanant du FC Porto.