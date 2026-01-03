ASSE Mercato : Tangvik (Rosenborg) répond à l’intérêt des Verts

Le gardien norvégien de Rosenborg, Sander Tangvik, annoncé dans le viseur de l’ASSE, s’est exprimé sur son avenir.

Interrogé sur le Mercato hier en conférence de presse, Eirik Horneland a eu ces mots : « Je ne suis pas concerné. Moi, je suis le coach, je suis là pour entraîner l’équipe. Il faudrait poser la question aux dirigeants ». Relancé sur ses éventuelles demandes, le Norvégien a précisé : « Non, je n’ai pas formulé de demandes, pas spécialement. Je n’ai pas vraiment d’attentes par rapport à ce Mercato. Quand nous sommes au complet, on a ce qu’il faut. Ma volonté, c’est d’avoir un groupe pas trop étoffé, c’est plus facile à gérer, et d’avoir un groupe motivé, avec des joueurs déterminés à atteindre nos objectifs. L’objectif est de construire une équipe avec des joueurs polyvalents qui m’offrent de la flexibilité, d’avoir un bon mix entre jeunesse, expérience et des joueurs capables d’être décisifs. » Toutefois, l’ASSE serait à la recherche d’un nouveau gardien et viserait notamment Sander Tangvik (Rosenborg) pour l’été prochain.

Tangvik se sent bien à Rosenborg

Une piste confirmée ces derniers jours par Le Progrès. Âgé de 23 ans, Sander Tangvik réalise pour le moment une très belle saison avec Rosenborg, avec déjà 16 clean sheets à son actif, et il a été convoqué en sélection norvégienne lors du rassemblement de novembre. Comme relayé par Peuple Vert, Tangvik a pris la parole dans une interview accordée au journal local Nidaros et il a exprimé sa volonté de rester à Rosenborg, rappelant son attachement profond au club de Trondheim, qu’il soutient depuis l’enfance. « Je suis supporter de Rosenborg depuis ma naissance. Je veux partir d’ici quand le club sera au sommet de sa forme, et reconquérir le titre ici est une expérience que je souhaite vivre. Je ne dirai jamais ‘jamais’, et si une opportunité exceptionnelle se présente, il faudra l’examiner, mais je suis déterminé à jouer ici la saison prochaine ». De quoi refroidir les ardeurs…