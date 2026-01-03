Espanyol – FC Barcelone : un derby sous haute tension, Joan García pris pour cible

Une ambiance hostile, voire carrément délétère, attend Joan García, le portier du FC Barcelone, pour ses retrouvailles ce samedi soir avec l’Espanyol (21h), à l’occasion de la 18e journée de Liga…

C’est l’affiche la plus attendue de la 18e journée de Liga, mais aussi la plus électrique : Joan García retrouve l’Espanyol, son club formateur, avec le maillot du Barça sur les épaules. L’été dernier, le gardien catalan, enfant de Sallent de Llobregat, a franchi la ligne rouge en passant du côté blaugrana, devenant en l’espace de quelques semaines la bête noire de ses anciens supporters.

Des jets de rats prévus pour Garcia !

Dès juin, les murs de Barcelone se sont couverts de graffitis et de messages hostiles, signe que le ressentiment n’a jamais faibli. Aujourd’hui, García, 24 ans, est perçu comme un traître, à la manière de Luis Figo lors de son sulfureux retour au Camp Nou avec le maillot du Real Madrid. Car après neuf saisons dans les rangs de l’Espanyol et une ascension remarquable – sa valeur ayant explosé de 50 000 € en 2019 à 30 millions € fin 2025 –, le portier barcelonais cristallise tous les ressentiments d’un derby qui dépasse largement la dimension sportive. Sauf que ce samedi soir, la menace prend une forme inédite : des jets de rats seraient envisagés autour du terrain, selon plusieurs indiscrétions côté ultras !

Lors d’un récent passage sur un marché de Barcelone, des supporters auraient en effet voulu se procurer des rats vivants ou empaillés. Pour éviter tout dérapage, le club barcelonais a déployé un dispositif de sécurité inédit. Derrière les buts, d’imposants filets noirs d’au moins dix mètres de haut ont été tendus. Le personnel de sécurité a été doublé, et la liste des interdictions s’allonge:

Accès interdit aux peluches ou objets en forme de rats

Pas de grands sacs à dos ni de casques de moto en tribunes

Contrôles renforcés aux entrées

Dans le même temps, l’Espanyol prévient ses propres fans : tout incident pourrait entraîner de lourdes sanctions, telles que fermeture de tribunes ou fortes amendes.

Derrière la polémique et les projecteurs braqués sur Joan García, le derby catalan va peser lourd sur le plan sportif. Le Barça occupe actuellement la tête de la Liga, tenant à distance le Real Madrid, tandis que l’Espanyol, cinquième, joue sa place en Ligue des champions. Chaque point comptera au classement, et le duel entre la meilleure défense (avec 6 clean sheets et seulement 9 buts encaissés en 12 matchs pour García) et une attaque percutante promet une confrontation sans répit.