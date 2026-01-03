OGC Nice Mercato : mauvaise nouvelle pour LA priorité de l’hiver, mais…

Nouvelle alerte pour l’OGC Nice : alors que le retour d’Amir Richardson semblait avancer, une offensive de Neom SC vient chambouler la donne. Le club azuréen risque de perdre sa priorité hivernale dans un mercato sous haute tension.

Neom espère Richardson… qui ne veut que Nice

Déterminé à renforcer son entrejeu cet hiver, Nice espérait boucler le retour d’Amir Richardson, jeune milieu marocain formé au club. Contact régulier avec la Fiorentina, discussions sur un prêt : tout semblait aligné pour un come-back sous le maillot rouge et noir.

Mais à l’approche de la clôture du mercato, les plans du Gym se brouillent : Neom SC, nouvel acteur agressif de la Saudi Pro League, vient de s’immiscer dans la course, comme l’indique L’Équipe. Après avoir attiré l’été dernier des noms comme Marcin Bulka ou Saïd Benrahma, le club saoudien cible maintenant Richardson avec une offre salariale bien supérieure à ce que Nice peut proposer.

Pourtant, à 23 ans et engagé avec la Fiorentina jusqu’en 2029, Amir Richardson reste focalisé sur un retour à Nice. La perspective de retrouver son club de cœur et d’y franchir un cap décisif prime toujours dans son choix initial. Mais la puissance de l’Arabie saoudite représente tout de même une menace constante tant que rien n’est signé…

Un mercato sous la menace saoudienne pour les clubs français

La bataille Nice–Neom n’est que le reflet d’un marché des transferts bouleversé : la Saudi Pro League multiplie les offensives sur les pépites formées en France. Les salaires, les projets sportifs, tout est mis en œuvre pour séduire ces jeunes talents et désorganiser les plans des clubs de Ligue 1.

Pour le Gym, le choc est frontal. S’emparer de Richardson, c’est afficher ses ambitions et conserver une identité forte. Mais l’incursion de Neom change complètement l’équation : l’issue se jouera sur la résilience du joueur et sur la capacité de Nice à s’aligner ou à convaincre autrement.

Quel dénouement pour le Gym ?

Alors que la fenêtre de transferts s’achève, le suspense reste total autour de la priorité du mercato niçois. Nice, qui pensait tenir son deuxième renfort hivernal après Wahi, doit désormais affronter la pression d’un concurrent capable de renverser la table à tout moment.

Le dernier mot revient comme toujours au joueur… mais pour l’OGC Nice, le temps presse. Amir Richardson incarne plus que jamais le bras de fer économique et sportif qui s’installe entre Ligue 1 et Saudi Pro League.