Mercato : une recrue de taille snobe publiquement l’OM et le FC Nantes pour un autre club de Ligue 1

Sous-utilisé à la Fiorentina, Amir Richardson affiche clairement ses envies de retour à Nice pour ce mercato. Mais le Gym fait face à une concurrence accrue, avec le FC Nantes et l’Olympique de Marseille en embuscade.

Fiorentina : un espoir refroidi, un mercato inévitable

Transféré à l’été 2024 contre 9 millions d’euros, Amir Richardson devait franchir un cap sous le maillot de la Fiorentina. Après une première saison marquée par 39 matches dont 16 comme titulaire, le milieu international marocain (9 sélections) subit une saison blanche : seulement quatre apparitions, et deux petits bouts de matchs en Serie A pour un total de 40 minutes jouées. Un crève-cœur autant sportif qu’humain, après le décès de son père en novembre.

Pour L’Équipe, Richardson ne masque pas sa déception : « Je vous avoue que je n’ai pas bien compris mon sort. L’ancien coach (Stefano Pioli, remercié début novembre) m’avait dit qu’il comptait sur moi, le club ne voulait pas me laisser partir, sauf à la rigueur à la fin août. Mais je n’ai presque pas joué. C’est comme si je n’étais plus le même joueur à leurs yeux. Alors sincèrement, je préfère partir cet hiver. »

Nice, plus qu’un club, une promesse de renaissance

Pour Amir Richardson, l’OGC Nice est plus qu’une destination : « Nice, c’est clairement ma priorité. » Formé chez les Aiglons, toujours proche de la région et de sa famille niçoise, le joueur a gardé un lien fort avec ses couleurs d’enfance. Voir le club traverser une période difficile ne fait que renforcer sa volonté de revenir aider l’effectif. Richardson reste connecté à ses anciens partenaires et avoue suivre tous les matches du Gym.

Nantes et l’OM rêvent de l’attirer, la concurrence s’intensifie

Si Nice occupe une place à part dans le cœur de Richardson, le marché ne lui laisse aucun répit. Le FC Nantes et l’Olympique de Marseille ont également été cités parmi les clubs intéressés. Pour Nice, les discussions autour d’un prêt – sans option d’achat, la Fiorentina restant liée au joueur jusqu’en 2029 – s’accélèrent. D’autres clubs (Strasbourg, Levante, Valence, Cologne) sont aussi à l’affût. Mais entre l’appel du cœur pour Nice et le choix de Nantes ou de l’OM, le suspense n’a pas vraiment sa place.

Richardson croit au projet niçois mais surveille la suite

Malgré une saison compliquée, Richardson voit toujours l’avenir en rouge et noir. Sûr de pouvoir relancer Nice en Ligue 1, cette recrue de taille veut s’appuyer sur ses 1,97m de présence physique et son sens du collectif pour booster les Aiglons dès cet hiver. Pour autant, il garde un œil attentif sur les offres venues d’ailleurs, sans jamais cacher sa préférence pour la Côte d’Azur. Son attachement au club, son envie de rebond et sa force mentale en font un dossier chaud du marché hivernal.

Un mercato sous tension, clubs européens également à l’affût

Richardson ne laisse personne indifférent. Si la Ligue 1 retient son souffle, plusieurs clubs européens surveillent sa situation avec attention, et le nom d’Amir Richardson circule aussi bien du côté de la France que sur la scène internationale. À suivre…