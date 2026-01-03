À LA UNE DU 3 JAN 2026
[19:52]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol
[19:42]PSG : Sergio Ramos a failli faire son retour à Paris lors du mercato d’hiver !
[19:23]CAN 2025 : un ancien de l’OM a sauvé le Sénégal face au Soudan
[19:11]AS Monaco – OL (1-3) : Lyon se rapproche du top 4 et met une grosse pression à l’OM !
[19:02]ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Le Mans
[18:48]FC Nantes : Kantari a tranché et va se servir de l’OM pour faire tomber des têtes !
[18:34]Real Madrid : Xabi Alonso au bord de l’implosion… à cause de Mbappé ?
[17:59]OM Mercato : Vaz pose un gros ultimatum qui pourrait dépouiller Marseille !
[17:30]FC Nantes Mercato : les Kita reçoivent une réponse pour Del Castillo… et se font ridiculiser
[17:12]ASSE Mercato : un nouveau club a jeté son dévolu sur Lucas Stassin
OM Mercato : Vaz pose un gros ultimatum qui pourrait dépouiller Marseille !

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 17:59
💬 Commenter
Robinio Vaz (OM)
Attraction du mercato hivernal de l’OM, Robinio Vaz (4 buts et 2 passes dé en 14 matchs en Ligue 1 cette saison) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais ses prétentions seraient élevées pour continuer à Marseille.

À Marseille, Robinio Vaz devient le symbole du dilemme des jeunes talents prometteurs. Le milieu offensif, formé à La Commanderie, a gagné en visibilité et en responsabilité depuis plusieurs mois, au point que l’OM souhaite aujourd’hui récompenser ses performances par une revalorisation salariale.

Selon le journaliste Romain Canuti, pour le Phocéen, « On lui a fait comprendre qu’il n’était plus seulement un jeune du centre, mais un joueur capable d’avoir une place dans le groupe. » Le club marseillais souhaite ainsi consolider sa place dans l’effectif professionnel et éviter toute frustration.

Vaz très gourmand en salaire ?

Mais l’équation se complique : les conseillers de Vaz négocient des offres venues d’Angleterre avoisinant les 20 millions d’euros et demandent un salaire à la hauteur de cette valeur en cas de prolongation à l’OM. « Ils estiment que, dans cet effectif, peu de joueurs sont capables de rapporter une telle somme et souhaitent donc un salaire en conséquence », précise la même source.

L’OM se retrouve donc face à un choix délicat : honorer ses promesses et sécuriser un talent en pleine progression, ou risquer de le voir partir pour un contrat plus lucratif à l’étranger. Les prochains jours devraient être déterminants pour l’avenir de Vaz à Marseille, entre reconnaissance sportive et exigences financières. Pour rappel, comme dévoilé par notre média ce vendredi 2 janvier, Vaz est également observé par le RC Strasbourg en Ligue 1.

