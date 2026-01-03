OM Mercato : Vaz pose un gros ultimatum qui pourrait dépouiller Marseille !

Attraction du mercato hivernal de l’OM, Robinio Vaz (4 buts et 2 passes dé en 14 matchs en Ligue 1 cette saison) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais ses prétentions seraient élevées pour continuer à Marseille.

À Marseille, Robinio Vaz devient le symbole du dilemme des jeunes talents prometteurs. Le milieu offensif, formé à La Commanderie, a gagné en visibilité et en responsabilité depuis plusieurs mois, au point que l’OM souhaite aujourd’hui récompenser ses performances par une revalorisation salariale.

Selon le journaliste Romain Canuti, pour le Phocéen, « On lui a fait comprendre qu’il n’était plus seulement un jeune du centre, mais un joueur capable d’avoir une place dans le groupe. » Le club marseillais souhaite ainsi consolider sa place dans l’effectif professionnel et éviter toute frustration.

Vaz très gourmand en salaire ?

Mais l’équation se complique : les conseillers de Vaz négocient des offres venues d’Angleterre avoisinant les 20 millions d’euros et demandent un salaire à la hauteur de cette valeur en cas de prolongation à l’OM. « Ils estiment que, dans cet effectif, peu de joueurs sont capables de rapporter une telle somme et souhaitent donc un salaire en conséquence », précise la même source.

L’OM se retrouve donc face à un choix délicat : honorer ses promesses et sécuriser un talent en pleine progression, ou risquer de le voir partir pour un contrat plus lucratif à l’étranger. Les prochains jours devraient être déterminants pour l’avenir de Vaz à Marseille, entre reconnaissance sportive et exigences financières. Pour rappel, comme dévoilé par notre média ce vendredi 2 janvier, Vaz est également observé par le RC Strasbourg en Ligue 1.