FC Nantes Mercato : les Kita se sont pris un gros vent, un cador de Ligue 1 profite du fiasco

Le FC Nantes rêvait de frapper un grand coup avec Issa Diop, mais le défenseur de Fulham a recalé les Canaris, même si la piste restait hors de portée financière. La bataille pour attirer l’ex-patron des Violets anime le mercato, alors que Monaco met aussi le feu.

Le FC Nantes recalé par Diop

Le nom d’Issa Diop figurait tout en haut de la short-list nantaise cet hiver. L’idée : densifier la défense, apporter de la puissance et de l’expérience en Ligue 1, grâce au roc de Fulham (1,94 m), formé à Toulouse. Mais très vite, le rêve a buté sur la réalité financière : le montant réclamé par Fulham (22 millions d’euros) a stoppé net la piste, jugée trop ambitieuse côté canari. De plus, Foot Mercato a révélé que le joueur n’était pas du tout emballé à l’idée de rejoindre Nantes, 17e au classement.

Monaco et le Paris FC aussi sur le dossier

Si Nantes fait marche arrière, les prétendants ne manquent pas. L’AS Monaco, en quête de solidité après une défaite inquiétante contre Lyon, s’active pour enrôler Issa Diop, toujours selon FM. Le club de la Principauté mise sur son expérience de Premier League et sa polyvalence pour stabiliser sa défense. D’autres clubs comme le Paris FC surveillent également la situation et restent attentifs aux évolutions de dernière minute.

Diop, des attentes élevées pour son futur

En Angleterre depuis 2018, d’abord avec West Ham puis Fulham (où il totalise déjà 229 minutes cette saison), Diop n’est pas pressé de faire ses valises. Sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur de 28 ans reste exigeant sur son prochain défi, privilégiant un projet ambitieux et à la hauteur de ses prétentions sportives. À ce prix-là, seuls quelques clubs français semblent encore en mesure de tenter leur chance.

Le suspense reste entier : en dépit des ambitions du FC Nantes, Issa Diop ne devrait pas y poser ses valises cet hiver. Monaco tient la corde, mais la concurrence guette. La fin du mercato réserve-t-elle un ultime rebondissement ?