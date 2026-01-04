OM – FC Nantes : le chaos s’empare des réseaux sociaux après le but refusé aux Canaris

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Un moment de chaos, un but annulé… et une vague d’indignation. Sur X, les fans du FC Nantes crient à l’injustice après une décision VAR qui a fait basculer le match entre l’OM et le FCN au Vélodrome.

Une action confuse qui tourne au cauchemar pour Nantes

Dès la 8e minute, la pelouse du Vélodrome a tremblé : sur une intervention ratée de Gerónimo Rulli, le ballon navigue devant les cages. Sous pression, CJ Egan-Riley le pousse malencontreusement dans ses propres filets. Dans les tribunes et sur les réseaux, l’euphorie gagne les supporters nantais, persuadés d’avoir ouvert le score face à l’OM.

Le VAR bouleverse tout : incompréhension totale sur X

Mais en quelques instants, le scénario vire au drame pour Nantes. L’arbitre Marc Bollengier fait appel à la VAR, scrute chaque image sous les yeux d’un stade médusé. Youssef El-Arabi, signalé en position litigieuse devant le but, est soupçonné d’avoir gêné l’action. Après de longues minutes d’attente, le verdict tombe : le but est annulé, la tension s’installe… et la colère explose sur X où de nombreux supporters dénoncent un arbitrage jugé incompréhensible.

« On a passé 5 minutes à trouver une raison d’annuler un but tout ce qu’il y a de plus normal suite à une erreur de gardien. Les mecs de la VAR sont des assassins du football » « C’est du vol c’est honteux c’est vraiment n’importe quoi » « Y a une volonté délibérée de nous envoyer en ligue 2. C’est indéniable. Tout, absolument tout est en notre défaveur à chaque fois » « JAMAIS DE LA VIE IL REGARDE LA VAR SI IL SE PASSE LA MEME CHOSE DANS L’AUTRE SENS , DI VOL !!!!!! » « Il y a lgtps que ce n’est plus un sport, juste du business et du fric… il faut maintenir du suspense en haut du classement, pas étonnant mais tellement pathétique. Il faut dégager toute la direction de l’arbitrage … ».

De leur côté, les réactions des supporters sont partagées entre compréhension de la décision et indignation.

L’arbitrage sous le feu des critiques, débat autour du hors-jeu

Marc Bollengier se retrouve au centre des débats : a-t-il pris la bonne décision ? Sur X, le doute persiste. El-Arabi a-t-il réellement influencé la défense, ou la règle du hors-jeu actif est-elle allée trop loin ? Cette intervention laisse un goût amer chez tous les fans, et relance le débat sur l’interprétation du VAR en Ligue 1. Faut-il repenser l’utilisation de la vidéo ou, du moins, mieux expliquer les décisions ? Rien n’apaise la frustration des Nantais et la polémique enfle de minute en minute en ligne.

Des conséquences immédiates sur le match et la dynamique

Ce but annulé n’a tout de même pas ébranlé le FCN, qui a marqué à la 31e minute grâce à Fabien Centonze. À l’inverse, l’OM s’est retrouvé à 10 après l’expulsion d’Arthur Vermeeren à la 26e, juste avant le but. Gerónimo Rulli, déjà sous pression depuis son arrivée, évite le pire, tandis que CJ Egan-Riley, fraîchement débarqué à Marseille, se retrouve malgré lui au cœur d’un fait de jeu brûlant.

Sur X, la colère ne retombe pas

Ni les explications, ni le temps d’arrêt n’ont calmé la tempête numérique. Pour de nombreux supporters, cette décision restera l’un des gros scandales de la saison. Règle du hors-jeu, gestion du VAR, pression de l’enjeu… tout est passé au crible. La polémique est lancée, et la Ligue 1 risque de s’en souvenir longtemps.

À votre tour de réagir : le but nantais méritait-il d’être refusé ? La VAR a-t-elle faussé le match ? Donnez votre avis sur ce scénario fou.