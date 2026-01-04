À LA UNE DU 4 JAN 2026
[14:07]OM – FC Nantes : les compos avec des surprises !
[13:41]FC Nantes : une stat confirme l’urgence du prochain recrutement
[13:21]OM : en cette période de mercato, un ex du RC Lens conseille un milieu à De Zerbi
[13:08]Real Madrid : le groupe sans Mbappé pour défier le Betis Séville
[13:00]ASSE Mercato : un Vert ignoré par Horneland bientôt prolongé ?
[12:38]RC Lens : Frankowski (Stade Rennais) chambre le LOSC, Lizarazu flatte le Racing
[12:21]PSG Mercato : un ancien de l’OM déconseille à Vitinha d’aller au Real Madrid
[11:58]ASSE : au Mans, les ultras ont ciblé 2 décisionnaires des Verts
[11:30]Revue de presse : Ménès annonce le pire à Strasbourg, Monaco hurle au scandale
[11:03]PSG : le groupe pour le derby avec une nouveauté
OM – FC Nantes : les compos avec des surprises !

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 14:07
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, assis sur le banc du Vélodrome.
Match important pour les deux équipes, OM-Nantes, qui débutera à 15h, vient de dévoiler ses compositions d’équipe. Et il y a des surprises de part et d’autres !

Classique du championnat de France, cet OM-Nantes est important pour les deux équipes. Les Phocéens doivent gagner pour rester au contact du RC Lens, leader du championnat qui a pris huit points d’avance vendredi après sa victoire à Toulouse (3-0). Les Canaris, eux, sont avant-derniers et ont un besoin vital de résultat pour ne pas tomber plus bas ou voir leurs concurrents pour le maintien prendre leurs distances. Comme souvent, ce sera donc malheur au vaincu !

Côté marseillais, Roberto De Zerbi est privé de Leonardo Balerdi, pour une raison qui n’a pas été communiquée. En revanche, Pierre-Emerick Aubameyang, rentré de la CAN, est bien là malgré un pépin à une cuisse, de même qu’Amine Gouiri, remis de son opération à une épaule, Hamed Junior Traoré, blessé depuis août, Robinio Vaz et Daryl Bakola, qui auraient pu être écartés en raison de l’incertitude planant sur leur avenir au club. Côté nantais, Ahmed Kantari a procédé à des choix forts, écartant tous les flops de l’été et convoquant Rémy Cabella. Voici les compos !

OM : Rulli – Weah, Pavard, Medina, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg – Greenwood, Traoré, Paixao – Aubameyang.
FCN : Lopes – Amian, Tati, Cozza – Centonze, Coquelin, Mwanga, Machado – Tabibou – El-Arabi, Abline.

