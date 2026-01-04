Match important pour les deux équipes, OM-Nantes, qui débutera à 15h, vient de dévoiler ses compositions d’équipe. Et il y a des surprises de part et d’autres !

Classique du championnat de France, cet OM-Nantes est important pour les deux équipes. Les Phocéens doivent gagner pour rester au contact du RC Lens, leader du championnat qui a pris huit points d’avance vendredi après sa victoire à Toulouse (3-0). Les Canaris, eux, sont avant-derniers et ont un besoin vital de résultat pour ne pas tomber plus bas ou voir leurs concurrents pour le maintien prendre leurs distances. Comme souvent, ce sera donc malheur au vaincu !

Côté marseillais, Roberto De Zerbi est privé de Leonardo Balerdi, pour une raison qui n’a pas été communiquée. En revanche, Pierre-Emerick Aubameyang, rentré de la CAN, est bien là malgré un pépin à une cuisse, de même qu’Amine Gouiri, remis de son opération à une épaule, Hamed Junior Traoré, blessé depuis août, Robinio Vaz et Daryl Bakola, qui auraient pu être écartés en raison de l’incertitude planant sur leur avenir au club. Côté nantais, Ahmed Kantari a procédé à des choix forts, écartant tous les flops de l’été et convoquant Rémy Cabella. Voici les compos !

OM : Rulli – Weah, Pavard, Medina, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg – Greenwood, Traoré, Paixao – Aubameyang.

FCN : Lopes – Amian, Tati, Cozza – Centonze, Coquelin, Mwanga, Machado – Tabibou – El-Arabi, Abline.