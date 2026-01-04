Stade Rennais Mercato : annoncé partant cet hiver, un cadre a envoyé un signal fort

Remplaçant depuis plusieurs, Quentin Merlin a montré qu’il fallait toujours compter sur lui : buteur à Lille, le latéral gauche s’offre une réponse éclatante aux doutes et ferme la porte à un départ du Stade Rennais cet hiver.

Un but décisif pour faire taire les rumeurs

Ses paroles avaient déjà calmé le jeu, ses actes viennent enfoncer le clou. Annoncé sur le départ après sa relégation sur le banc, Quentin Merlin a marqué les esprits samedi soir à Lille. Titulaire dans le Nord, il a trouvé le chemin des filets à la 56e, prouvant au public rennais – et à tout l’effectif – qu’il reste un atout majeur dans la course au haut de tableau.

Ce but est bien plus qu’une statistique : il symbolise la détermination affichée d’un joueur qui refuse d’abdiquer. « Non ! J’ai vu ça aussi sur certains médias : « Quentin Merlin a claqué la porte »… Tout ça, c’est faux. Je suis très bien ici », a indiqué Merlin avant le match, sous contrat jusqu’en 2029. Désormais, il accompagne ses mots d’actions tranchantes sur le terrain.

Concurrence, mental et nouveaux repères

L’automne avait changé la donne au poste de latéral gauche, avec la montée en puissance de Mousa Al-Tamari (16 matchs, 2 buts, 3 passes décisives), qui avait relégué Merlin sur le banc. Malgré ce revers, le joueur arrivé contre 13 millions d’euros l’été dernier préfère parler d’un défi à relever que d’une porte de sortie à saisir lors du mercato hivernal.

La concurrence, il l’assume, la cite même comme moteur : « Il y a de la concurrence mais ça fait partie du football. Mousa (Al-Tamari) performe, l’équipe performe. Bien sûr, je ne suis pas le plus heureux d’être sur le banc, j’ai envie de jouer. Mais je travaille. » Une déclaration soutenue par son implication lors de chaque apparition, comme à Lille, où il s’est rendu décisif.

Un message fort pour la suite de la saison

L’état d’esprit du latéral breton ne souffre d’aucun doute : pas question de baisser la tête. « C’est à moi de faire plus, de travailler encore plus, de montrer au coach que je suis un titulaire », affirme-t-il. Son but face à Lille lui donne de nouveaux arguments alors que l’équipe prépare le tournant de l’hiver.

Son objectif est clair : redevenir un homme fort du onze, rester exemplaire et aider le Stade Rennais à viser toujours plus haut. L’entraîneur, très attentif à la gestion de la concurrence et du collectif, s’appuie sur des joueurs qui défendent l’écusson avec fierté et patience. Le mercato hivernal à venir sera scruté, mais Merlin prouve qu’il veut rester incontournable.

« Il y a des moments dans une carrière où l’on joue moins. Ça arrive en ce moment, mais il ne faut pas lâcher. » — Quentin Merlin