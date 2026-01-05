PSG, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 17e journée de L1

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 17e journée concoctée par L’Équipe. Le RC Lens s’est encore signalé.

Ismaëlo Ganiou, Adrien Thomasson et Wesley Saïd. Voilà les trois joueurs du RC Lens présents dans l’équipe type de la 17e journée de Ligue 1 après le large succès des Sang et Or vendredi à Toulouse (3-0). Le Racing est champion d’automne.

Du côté du PSG? Désiré Doué a marqué devant le Paris FC et reprend ses bonnes vieilles habitudes en compagnie de son ami Nuno Mendes. En attaque, le doublé de Pavel Sulc à Monaco (3-1) a marqué les esprits à l’OL.

En défense, Fabien Centonze a marqué avant de se blesser à Marseille (2-0) alors que l’entraîneur du FC Nantes Ahmed Kantari a sorti le plan parfait pour piéger l’OM. Que dire d’Habib Beye et du Stade Rennais, qui ont fait craquer le LOSC à Lille (2-0). Jérémy Jacquet a encore fait son match en défense centrale.