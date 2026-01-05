À LA UNE DU 5 JAN 2026
[08:48]FC Nantes Mercato : le prochain buteur chipé au au Stade Rennais ?
[08:12]OM Mercato : après Abdelli, Benatia saborde une piste offensive à l’OL !
[07:45]PSG, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 17e journée de L1
[07:19]ASSE : deux renforts dont un cador pour les Verts !
[07:00]OM Mercato : un attaquant du FC Barcelone en échange de Greenwood ?
[06:00]ASSE : qui de Kilmer ou d’Horneland est le responsable de la situation des Verts ?
[05:00]FC Nantes Mercato : un gros coup rêvé par le RC Lens tenté par les Kita cet hiver ?
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal déçoit au moment où Nicki Nicole a un nouveau flirt
[23:00]OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné
[22:46]Ligue 1 : le PSG s’adjuge le derby face au Paris FC, le RC Lens ne s’envole pas
PSG, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type de la 17e journée de L1

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 07:45
💬 Commenter
Fabien Centonze (FC Nantes)
Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 17e journée concoctée par L’Équipe. Le RC Lens s’est encore signalé.

Ismaëlo Ganiou, Adrien Thomasson et Wesley Saïd. Voilà les trois joueurs du RC Lens présents dans l’équipe type de la 17e journée de Ligue 1 après le large succès des Sang et Or vendredi à Toulouse (3-0). Le Racing est champion d’automne.

Du côté du PSG? Désiré Doué a marqué devant le Paris FC et reprend ses bonnes vieilles habitudes en compagnie de son ami Nuno Mendes. En attaque, le doublé de Pavel Sulc à Monaco (3-1) a marqué les esprits à l’OL. 

En défense, Fabien Centonze a marqué avant de se blesser à Marseille (2-0) alors que l’entraîneur du FC Nantes Ahmed Kantari a sorti le plan parfait pour piéger l’OM. Que dire d’Habib Beye et du Stade Rennais, qui ont fait craquer le LOSC à Lille (2-0). Jérémy Jacquet a encore fait son match en défense centrale.

