RC Lens : après son chambrage face au LOSC, Frankowski se fait dézinguer

Premier but de Frankowski avec Rennes… et c’est Lille qui trinque. Sur les réseaux, les fans du LOSC n’ont pas digéré le show de l’ex-Lensois venu les défier à domicile.

Un ancien Lensois frappe en plein cœur du LOSC

Scénario électrique à la Decathlon Arena : Przemyslaw Frankowski n’a pas choisi le terrain au hasard pour ouvrir son compteur sous le maillot du Stade Rennais. En marquant son tout premier but avec Rennes sur la pelouse lilloise, le piston polonais a ravivé les braises de la rivalité régionale. Cinq mois à peine après son arrivée en Bretagne, l’ancien de Lens signe une action coup de poing. Résultat : Rennes s’impose 2-0 chez le rival, Frankowski savoure, et l’ambiance s’enflamme jusque sur les réseaux sociaux.

Les supporters du LOSC déchaînent leur colère

Il n’aura fallu que quelques minutes pour que le nom de Frankowski envahisse X, la plateforme préférée des passionnés du foot. Les ultras lillois n’ont pas mâché leurs mots, fustigeant le Polonais pour sa célébration appuyée et son passé Sang et Or, lors duquel il a marqué deux fois dans des derbys. Certains voient dans ce but une véritable provocation, d’autres déplorent l’ironie cruelle de voir un ex-Lensois plier le destin du match, lui qui a quitté Lens l’hiver dernier dans un climat assez tendu.

« Le karma qu’il va se prendre va être si bon ! » « pk il nous fais le suceur alors qu’il les a lâché à la première occasion » « Comme quoi, tout les joueurs ayant été lensois sont des fdp ».

Un début tonitruant sous le maillot rennais

Déjà auteur de 3 contributions décisives en 13 matches, Frankowski s’impose comme l’homme des grands rendez-vous pour le Stade Rennais. Son arrivée lors du dernier mercato avait déjà provoqué beaucoup de bruit — son arrivée à Rennes n’était pas anodin et ce match lui permet définitivement de conquérir le public breton. De quoi rappeler aux supporters lillois que certains joueurs ne manquent ni d’audace, ni de mémoire.

Frankowski, symbole d’un derby électrique

Si sa réussite sur la pelouse lilloise fâche, elle n’est que le reflet d’un joueur capable de bousculer les scénarios. Sa trajectoire fascine autant qu’elle irrite à Lille, où le souvenir de l’icône de Bollaert reste encore vif. Les derbys du Nord avaient décidément trouvé leur homme fort, au grand dam du LOSC.