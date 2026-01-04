À LA UNE DU 4 JAN 2026
RC Lens : Frankowski (Stade Rennais) chambre le LOSC, Lizarazu flatte le Racing

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 12:38
La joie de Frankowski après son but contre Lille.
Auteur de son premier but sous le maillot du Stade Rennais, l’ancien Lensois Przemyslaw Frankowski s’est réjoui que l’événement se soit produit sur la pelouse du LOSC.

Cinq mois quasiment jour pour jour après son arrivée au Stade Rennais, Przemyslaw Frankowski a inscrit son premier but sous le maillot rouge et noir. C’était hier, sur la pelouse de la Decathlon Arena. L’ailier polonais, utilisé comme piston droit par Habib Beye, a ouvert le score face au LOSC, finalement battu 2-0. Cela a fait vibrer sa fibre d’ancien Lensois, comme il l’a confié au micro de Téléfoot à la fin de la partie : « J’ai joué à Lens et marquer ici à Lille, c’est important (sourire) ».

« Avoir une très bonne défense est un gage de réussite »

Dans la même émission, Bixente Lizarazu a dit tout le bien qu’il pense de cette équipe lensoise et de sa solidité défensive, elle qui a la meilleure de Ligue 1 avec seulement 13 buts encaissés : « Avoir une très bonne défense est un gage de réussite pour l’équipe globalement. C’est aussi de la frustration pour l’adversaire. Pour la continuité, c’est important. C’est paradoxal car ils ont changé toute leur défense à l’intersaison. Il faut être bien aidé par ses milieux de terrain, ne pas avoir de pertes de balle stupides, Pierre Sage l’a bien signalé en disant qu’il fallait avoir le contrôle du ballon. Avec cette défense, ils peuvent aller très loin et, surtout, être réguliers. Et donc être là à la fin de la saison ».

Une large victoire à Toulouse (3-0), le titre de champion d’automne, l’ennemi lillois qui s’incline à domicile avec des polémiques qui pourraient lui coûter cher : cette année 2026 est très bien partie pour le Racing Club de Lens !

