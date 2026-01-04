FC Nantes Mercato : Kantari en mission commando… un ancien de l’OM prêt à le rejoindre ?

Kantari poursuit sa mission commando pour sauver le FC Nantes, avec un secteur défensif en quête de solidité. Un ancien de l’OM, Samuel Gigot, en instance de départ à la Lazio, pourrait-il être tenté par un retour en Ligue 1 ?

Gigot prêt à rebondir en France : une option crédible pour Nantes ?

En pleine tempête à la Lazio, Samuel Gigot traverse sa pire période professionnelle. Recruté pour devenir patron de la défense romaine, l’ex-capitaine marseillais (66 matchs joués à Marseille) n’a plus disputé la moindre minute depuis sa grave blessure à la cheville. Son dernier match remonte au 18 mai dernier, face à l’Inter où il était entré en toute fin de match. À 32 ans, avec un contrat qui court jusqu’en 2027, son nom circule désormais sur plusieurs marchés, et la France fait figure de destination plausible, comme le rapporte le Corriere dello Sport.

Kantari en quête de guerriers

Ce dimanche, pour le premier match de 2026, le FC Nantes a fait un gros coup en allant battre l’OM au Vélodrome. Pour autant, le coach Ahmed Kantari a été clair : « Je continuerai de parler de mission commando. On a certes une belle victoire, mais dans notre course au maintien, il y a des impondérables : l’engagement, les duels, l’agressivité. Après, on veut jouer et j’avais dit avant le match qu’on ne pouvait venir ici et défendre pendant 95 minutes. Maintenant, je n’ai pas la prétention d’affirmer qu’on va jouer. Ce sont des beaux discours et certains sont très bons pour le faire. Moi, je préfère être pragmatique et dire la vérité à mes joueurs ».

Dans cet esprit de conquête et de rigueur, l’hypothèse Gigot paraît réaliste. Le profil du robuste défenseur central colle parfaitement aux exigences de la lutte actuelle du FC Nantes pour rester dans l’élite.

Gigot à prix cassé ?

Face à la situation bloquée, la Lazio veut tourner la page au plus vite. Le club romain a investi 4,2 millions d’euros sur le transfert de Gigot – incluant prêt, rachat et versements successifs –, mais se retrouve avec un joueur coûteux et inactif sur les bras. La direction pousse donc pour un départ dès cet hiver, consciente que retarder l’opération peut amplifier les pertes. À Nantes, le dossier pourrait se négocier sous la forme d’un prêt sec, ou bien avec option d’achat.

Un pari tenté en Ligue 1 pour relancer la machine ?

Avec un mercato hivernal déjà en effervescence, Samuel Gigot reste un nom qui intrigue : expérience internationale, grinta, profil de leader. Le FC Nantes, à la recherche d’hommes affûtés pour son opération maintien, pourrait être tenté par le défi, et offrir un cadre idéal au défenseur tricolore pour se relancer. Sans accord rapide, la Lazio pourrait se résoudre à accepter un deal avantageux, y compris vers la Ligue 1.

Gigot-Nantes : la connexion pragmatique qui change tout ?

Sous pression, la Lazio veut solder le dossier, et Samuel Gigot attend un projet où sa combativité retrouverait sens. Dans un FC Nantes reconfiguré par la “mission commando” de Kantari, un tel renfort pourrait peser lourd dans la bataille du maintien. L’issue du mercato d’hiver s’annonce déterminante, tant pour le club que pour le joueur, impatients de tourner la page… et d’ouvrir peut-être un nouveau chapitre ensemble.