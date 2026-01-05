À LA UNE DU 5 JAN 2026
FC Barcelone Mercato : Flick exige d’accélérer la venue de sa priorité estivale cet hiver ! 

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 14:00
Commenter
Marcos Senesi (Bournemouth)
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Marcos Senesi (Bournemouth, 28 ans) est devenu la priorité hivernale du FC Barcelone au mercato à la demande expresse de Hansi Flick.

Le FC Barcelone ne perd pas de temps. À la demande expresse de Hansi Flick, le club catalan a décidé de frapper fort dès ce mercato hivernal pour sécuriser une pièce clé de sa défense. Et le nom est connu : Marcos Senesi.

Senesi, la cible prioritaire

Fichajes affirme que le défenseur central argentin de 28 ans, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin, est devenu la grande priorité du Barça. Initialement prévu pour l’été, son transfert pourrait se concrétiser dès janvier pour éviter une enchère avec d’autres clubs européens. Flick ne laisse aucun doute : l’équipe a besoin d’un défenseur fiable, expérimenté et capable de performer immédiatement. Avec sa lecture du jeu, son agressivité et sa qualité de relance, Senesi coche toutes les cases. Expérimenté en Premier League et sur la scène internationale, Senesi arrive à maturité. 

Négociations déjà lancées

Son adaptabilité dans différents systèmes défensifs est exactement ce que cherche le Barça pour retrouver de la stabilité à l’arrière. Attendre l’été serait risqué : plusieurs clubs suivent sa situation contractuelle et le Barça veut devancer la concurrence. Le FC Barcelone a déjà engagé des discussions avec Bournemouth et l’entourage du joueur. L’idée est de réaliser un transfert hivernal à un prix raisonnable, Bournemouth préférant encaisser maintenant plutôt que de perdre Senesi gratuitement dans quelques mois. Côté joueur, l’attrait est énorme : jouer au Camp Nou, viser des titres et s’imposer dans un projet ambitieux en Liga. Pour Senesi, le moment est venu de franchir un cap. 

