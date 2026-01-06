ASSE : les Ultras mettent la pression, Kilmer Sports va-t-il arrêter avec la méthode Coué ?

Tenue en échec au Mans (0-0), l’ASSE n’est plus que 4e de Ligue 2 et la colère gronde chez les supporters. Qui espèrent un bon Mercato cet hiver afin que Kilmer Sports n’aillent pas au devant d’un nouveau fiasco…

La montée en Ligue 1 peut-elle échapper au « PSG de la L2 » ? La question peut se poser vu l’état des lieux, peu glorieux pour l’ASSE. Après son match nul au Mans (0-0), les Verts sont descendus à la 4e place du classement, à 1 point de Reims, où ils se déplaceront dans trois semaines, et à 7 points du leader troyen, qui s’échappe. Les signaux ne sont pas vraiment positifs puisque l’équipe d’Eirik Horneland, meilleure attaque mais aussi 16e défense de L2, reste sur 4 victoires pour 2 nuls et 5 défaites lors des 11 dernières journées.

Gazidis et Fahmy toujours muets, mais resteront-ils inactifs au Mercato ?

Au Mans, les Ultras ont fait entendre leur colère. A la fin du match, dans leur parcage, ils ont chahuté les joueurs en demandant « une équipe digne de son public ». Et pendant la rencontre, ils ont déployé une banderole dans laquelle Kilmer Sports, Horneland mais aussi Loïc Perrin en ont pris pour leur grade. Longtemps patients, les supporters ont clairement haussé le ton et mis la pression. Reste à savoir si Kilmer Sports entendra ou non ce message venu des tribunes. Et si Ivan Gazidis and co prendront des décisions fortes. On le sait, et cela peut interpeler, le président de l’ASSE et de KSV réside à New York et il a choisi de laisser la gestion opérationnelle du club à son bras droit Huss Fahmy. Un mode opératoire qui n’a pas vraiment porté ses fruits jusqu’ici puisque l’ASSE est redescendue en Ligue 2 au printemps dernier malgré les 23 M€ investis à l’été 2024 et qu’elle est 4e de L2 à la mi-saison malgré les 25 M€ investis l’été dernier. On notera d’ailleurs qu’au Mans, aucun joueur recruté lors du dernier Mercato n’était présent.

Rater la remontée en Ligue 1 avec un tel budget mettrait à mal le projet KSV

Horneland a indiqué en marge de la rencontre qu’il n’était pas partie prenante sur le Mercato hivernal, et qu’il n’attendait pas spécialement de renforts. Un discours qui interpelle, là encore, tant les besoins semblent évidents. Chez les supporters, la cote de popularité du Norvégien est en chute libre, et l’enthousiasme suscité par l’arrivée de Kilmer Sports Ventures il y a un an et demi a laissé place à une grande déception et aux doutes. Ces doutes, il appartient à Gazidis et Fahmy de les lever, de rassurer tout leur monde en faisant ce qu’il faut d’ici la fin du mois de janvier pour que l’ASSE remonte en Ligue 1. L’hiver dernier, les décisions prises par les deux « boss » de KSV s’étaient révélées insuffisantes pour éviter la relégation en L2. Le Mercato hivernal avait été aussi mal géré que celui de l’été. KSV avait sans doute sous-estimé la L1. Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs cet hiver, en L2, et de ne pas voir les Verts plus beaux qu’ils ne le sont. Car ne pas remonter en L1 avec autant de moyens, dans un championnat aussi peu relevé, discréditerait vraiment ce projet KSV qui se veut si ambitieux. Et ceux qui le pilotent, dans un silence assourdissant, laissant Horneland seul à la barre d’un avion qui ne ressemble pas franchement à un avion de chasse.