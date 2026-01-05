À LA UNE DU 5 JAN 2026
[20:50]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !
[20:30]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : coup de froid confirmé pour Aboukhlal, contact établi avec un attaquant de Ligue 1 !
[20:05]ASSE Mercato : un média annonce le départ de Zuriko Davitashvili !
[19:45]CAN : L’Egypte écarte le Bénin au bout du suspense
[19:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT ! : revirement de dernière minute pour Aboukhlal ?
[19:00]RC Strasbourg Mercato : Chelsea prépare un premier gros coup pour Liam Rosenior
[18:40]FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo en plein bras de fer pour forcer son retour au Barça !
[18:20]ASSE Mercato : ça chauffe pour Davitashvili, Mourinho et un club anglais craquent pour lui !
[17:50]OL Mercato : après Endrick, le Real Madrid envoie un autre Merengue à Lyon !
[17:30]ASSE Mercato : le chouchou de Kilmer Sports est libre, Horneland en danger ?
FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo en plein bras de fer pour forcer son retour au Barça !

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 18:40
Ciblé par l’Inter Milan et le FC Barcelone, Joao Cancelo a demandé un délai d’un ou deux jours pour voir si le Barça va passer à l’action alors qu’il existe un accord verbal entre Al-Hilal et l’Inter Milan.

Écarté des terrains à Al-Hilal et désireux de retrouver le haut niveau européen, Joao Cancelo se retrouve à la croisée des chemins en ce début janvier. Passé notamment par la Juventus, Manchester City et récemment l’Inter Milan où il avait brillé sous les couleurs nerazzurre, Cancelo a fait savoir à ses représentants que sa priorité était un retour dans un championnat majeur.

Les détails de l’accord entre l’Inter et Al-Hilal

Les négociations ont connu une nette avancée : l’Inter Milan et Al-Hilal se sont mis d’accord verbalement pour que Cancelo revienne en Serie A en prêt jusqu’à la fin de saison. Un deal qui pourrait inclure l’un des défenseurs centraux lombards, Stefan De Vrij ou Francesco Acerbi. Reste à connaître la position définitive du latéral. Notons, à ce stade, que l’intérêt renouvelé d’Al-Hilal pour Francesco Acerbi en Arabie saoudite pourrait peser dans la balance, ce qui ajoute une dimension tactique subtile au dossier.

Joao Cancelo donne sa priorité au FC Barcelone

Malgré un accord avec l’Inter, le suspense reste entier : selon El Chiringuito, Cancelo n’a pas encore donné son feu vert. Le Portugais a explicitement réclamé un délai d’un à deux jours. Sa priorité déclarée ? Un comeback sous les couleurs du Barça, où il a laissé son empreinte la saison passée. Pour l’heure, la prise de position des Blaugrana demeure floue, laissant planant le doute sur la possibilité d’une approche officielle. La tension ne faiblit donc pas, avec tous les regards braqués sur la prochaine décision du joueur.

