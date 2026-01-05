ASSE Mercato : Kurt Zouma est libre, les Verts doivent-ils foncer ?

Formé à l’ASSE, Kurt Zouma va mettre un terme à son contrat avec Cluj, où il n’est plus payé. Un profil intéressant pour les Verts ?

À 31 ans, Kurt Zouma traverse l’une des périodes les plus sombres de sa carrière. L’ex-international aux 11 sélections avec les Bleus vit un déclin aussi inattendu que brutal, ponctué par des passages difficiles à l’étranger et une ultime désillusion en Roumanie. Portrait d’un défenseur qui, d’espoir tricolore, se retrouve aujourd’hui sans avenir assuré sur les terrains européens.

Carrière en pause depuis West Ham pour Zouma

L’ascension de Kurt Zouma avait tout d’un conte de fées. Depuis ses débuts prometteurs à l’ASSE, le défenseur central avait grimpé les échelons : pilier chez les Verts avec qui il avait remporté la Coupe de la Ligue en 2013, transfert doré à Chelsea où sa valeur atteint 35 millions d’euros, puis aventures anglaises à Stoke City et Everton. À West Ham, il paraît confortablement installé, avant qu’une série de blessures et de choix sportifs ne fassent dérailler sa trajectoire. En 2024, un prêt en Arabie Saoudite à Al-Orobah ne suffit pas à relancer la machine. Libre en septembre 2025, Zouma tente alors un pari audacieux : rejoindre le CFR Cluj, équipe ambitieuse de la SuperLiga roumaine, pour une dernière parenthèse européenne. Un choix qui rappellera de douloureux souvenirs aux supporters des Verts, évincés par Cluj en Coupe Intertoto vingt ans plus tôt, une désillusion restée vive à Saint-Étienne. Mais Zouma n’a disputé que 197 minutes sur quatre rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Roumanie om il découvre les dessous moins reluisants du football roumain : comme plusieurs coéquipiers, il n’est tout simplement plus rémunéré. De quoi précipiter la rupture. Selon L’Equipe sa décision est prise : Kurt Zouma va résilier son engagement avec le CFR Cluj. A 31 ans, il est donc sur le marché. Est-ce que cela pourrait inciter l’ASSE à se positionner sur lui pour un éventuel retour dans le Forez ? A voir… Le projet Kilmer Sports est plutôt de miser sur des jeunes à fort potentiel, via la Data, mais au sein de la 16e défense de L2 et d’un vestiaire en manque de cadres, l’idée ne serait peut-être pas si incongrue. Avec Loïc Perrin toujours au club et une armée de dirigeants venus du Royaume-Uni, son numéro ne doit en tout cas pas être bien difficile à trouver…