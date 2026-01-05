À LA UNE DU 5 JAN 2026
FC Barcelone Mercato : Joao Cancelo tout proche d’un retour !

Par Laurent Hess - 5 Jan 2026, 20:50
💬 Commenter
Ciblé par l’Inter Milan et le FC Barcelone, Joao Cancelo a demandé un délai d’un ou deux jours pour voir si le Barça va passer à l’action alors qu’il existe un accord verbal entre Al-Hilal et l’Inter Milan. Et Le Portugais serait tout proche de voir son rêve se concrétiser…

Écarté des terrains à Al-Hilal et désireux de retrouver le haut niveau européen, Joao Cancelo se retrouve à la croisée des chemins en ce début janvier. Passé notamment par la Juventus, Manchester City et récemment l’Inter Milan, Cancelo a fait savoir à ses représentants que sa priorité était un retour dans un championnat majeur. Les négociations ont connu une nette avancée ces dernières heures : l’Inter Milan et Al-Hilal se sont mis d’accord verbalement pour que Cancelo revienne en Serie A en prêt jusqu’à la fin de saison.

Le FC Barcelone proche d’un accord avec Al-Hilal

Mais Cancelo n’a pas encore donné son feu vert. Le Portugais a explicitement réclamé un délai d’un à deux jours. Sa priorité déclarée ? Un comeback sous les couleurs du Barça, où il a laissé son empreinte la saison passée. Et selon Matteo Moretto, le FC Barcelone fait le forcing pour faire revenir le Portugais. Le journaliste révèle que les négociations avancent dans le bon sens et qu’un accord avec Al-Hilal est sur le point d’être conclu. « Cancelo a un pas du Barça », annonce-t-il. L’issue ne devrait plus tarder.

