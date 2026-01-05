ASSE : Kilmer Sports offre un joli cadeau d’anniversaire à Paul Eymard !

Le jeune milieu de l’ASSE Paul Eymard a paraphé ce lundi un premier contrat professionnel avec son club formateur.

Comme soutenu dans nos colonnes depuis cet été, Paul Eymard voulait rester à l’ASSE en dépit d’offres de l’Inter Milan et de Manchester United, et contre l’avis de son entourage qui penchait plutôt vers un départ. Et ce lundi, le jour de ses 18 ans, la bonne nouvelle est tombée : au surlendemain de sa première titularisation en Ligue 2, le jeune milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Il est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2028.

L’Inter Milan proposait un salaire bien plus important

Sur le site officiel du club, Paul Eymard a fait part de satisfaction : « Je suis très content, très fier de signer ce premier contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis très heureux que les choses se concrétisent le jour de mes 18 ans. Je souhaite désormais aller chercher un maximum de temps de jeu avec le groupe professionnel et contribuer à obtenir une montée que j’espère pour tout l’effectif et l’ensemble du Peuple Vert ». Arrivé à 14 ans chez les Verts, Paul Eymard a d’abord fait ses classes en Auvergne au Velay FC puis sous les couleurs d’un club partenaire, Le Puy Foot 43, pendant deux saisons. Convoqué sous le maillot tricolore dès l’âge de 15 ans, il compte 26 sélections et a notamment été finaliste de l’Euro U17 en 2025 quelques mois après avoir remporté le prestigieux Tournoi de Montaigu en 2024. »



« On est très heureux que Paul signe ce premier contrat professionnel, a salué Loïc Perrin. Il a la volonté de s’inscrire dans son club formateur. C’est un joueur complet et moderne avec beaucoup de potentiel, qui peut aller loin. Mais avant ça, il a des étapes à franchir avec le groupe professionnel au sein duquel il commence à prendre confiance depuis quelques semaines. »

Selon nos informations, Eymard a écarté une offre de l’Inter alors que le club lombard lui proposait un salaire cinq fois plus important que celui qu’il va toucher en restant à l’ASSE. Un choix du cœur !