Longtemps discret sur sa vie privée, Pedri (FC Barcelone, 23 ans) a finalement levé le voile sur l’identité de sa chérie : Alejandra Dorta.

C’est une apparition qui n’est pas passée inaperçue. Dimanche 14 décembre, au Palau Sant Jordi, Pedri a été aperçu aux finales du Premier Padel aux côtés d’Alejandra Dorta, mettant fin à des mois de rumeurs. Une image forte, symbolique, presque officielle, pour un joueur habituellement très réservé dès qu’il s’agit de sa vie privée. Autour d’eux, un casting très blaugrana avec Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo ou encore Eric Garcia, preuve que le moment était tout sauf anodin.

Le vestiaire du Barça au parfum

Les spéculations autour de cette romance circulaient depuis octobre, lorsque le journaliste Javi Hoyos avait révélé que le milieu de terrain du FC Barcelone entretenait une relation exclusive avec la jeune femme originaire de Tenerife. Âgés de 22 ans tous les deux, Pedri et Alejandra avaient ensuite semé quelques indices, notamment lorsque le joueur avait commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources espagnoles, le numéro 8 barcelonais l’aurait même déjà présentée à sa famille, signe d’une relation solide et assumée.

Un profil discret et timide

Deux mois plus tôt, Pedri avait déjà lâché une petite phrase lourde de sens lors d’un échange informel. Interrogé sur sa réussite sentimentale, il avait répondu sans détour : « En ce moment, oui. » Sans jamais citer de nom, mais le message était passé. Aujourd’hui, les images parlent d’elles-mêmes. Alejandra Dorta, installée à Madrid mais originaire de Tenerife, cultive la discrétion. Compte Instagram privé, peu d’apparitions médiatiques, mais une présence régulière aux côtés de la famille de Pedri dans les tribunes du Camp Nou. Un profil bas, loin des projecteurs, qui semble parfaitement correspondre au caractère du crack du Barça.