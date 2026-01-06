Pierre Ménès a livré ses vérités sur le départ de Liam Rosenior à Chelsea et sur la situation de son ami Marc Keller.

Sur ses réseaux, Pierre Ménès a livré les dessous du départ de Liam Rosenior à Chelsea et sur l’avenir de Marc Keller, chahuté par les supporters du RC Strasbourg. « Tout le monde saut que j’ai une grande amitié pour Marc Keller, on s’est encore vus dernièrement, a confié Ménès. Ma vision, c’est que Mersca a planté Chelsea parqu’il était en désaccord profond avec la politique de BlueCo, il s’est même assis sur 14 M€ pour quitter les Blues. Pour le remplacer, Mourinho a postulé et Chelsea a dit non. Farioli a dit non, l’entraîneur de Bournemouth aussi, et le choix s’est porté sur Rosenior qui vient d’annoncer son départ. »

Ménès comprend Rosenior

Et à Ménès d’ajouter : « Rosenior, on ne peut pas le blâmer. Il est Anglais, sa femme et ses trois enfants vivent à Londres, ils ne l’avaient pas accompagné à Strasbourg. Il va pouvoir lancer sa carrière d’entraîneur, il va passer un cap. On va voir si la barre sera trop haute pour lui, je pense que pour Emegha, elle le sera. Mais ce qui m’importe, c’est Strasbourg ».

Et là, Ménès a envoyé un message aux supporters du RCSA, plutôt cash… « Le timing du départ de Rosenior n’est pas bon. C’est évident. C’est un méfait de la multipropriété. Les haineux s’en prennent à Marc Keller mais ils se trompent quand ils pensent que Marc n’a pas de pouvoirs. BlueCo est le propriétaire, il fait ce qu’il veut. Mais il y a surtout des bienfaits dans ce projet, des investissements qui font que le club vaut aujourd’hui 400 M€. A Strasbourg, il n’y a personne pour mettre 1 € au club. Là, 250 M€ ont été investis. Marc ne va pas ajouter un problème aux problèmes en démissionnant. Il ne fera pas ce plaisir aux 3 ou 4 abrutis avec un tambour en tribune. Les rageux ont du grain à moudre avec le départ de Rosenior mais il faut savoir prendre du recul. » Pas sûr que le message contribuera à la paix sociale et à calmer les mécontents au RCSA…