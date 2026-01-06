Ligue 2 : un concurrent de l’ASSE va frapper fort au Mercato !

Le Red Star, concurrent de l’ASSE pour la montée en Ligue 1, prépare un joli coup, en cours de finalisation, pour renforcer son attaque au Mercato.

Le parfum d’une grande histoire plane à nouveau sur Bauer. Pape Meissa Ba, symbole d’un Red Star conquérant, pourrait bien retrouver la tunique étoilée dans les prochains jours à en croire Foot Mercato. Pour les supporters du club parisien, l’idée d’un retour imminent résonne comme un frisson de nostalgie. En coulisses, les discussions avancées entre le Red Star et Widzew Łódź laissent entrevoir un retour aussi passionnant que symbolique pour le club sur le podium de Ligue 2.

Pape Meissa Ba vers un retour au Red Star

En effet, il est difficile d’oublier la saison exceptionnelle vécue par Ba à Saint-Ouen en 2021-2022. L’avant-centre s’est en effet hissé au rang d’idole, martyrisant les défenses et devenant meilleur buteur de National. Depuis, son parcours tranche avec l’évidence qu’il dégageait sous ces couleurs : un passage remarqué à Grenoble, un saut mitigé à Schalke 04, avant l’exil en Pologne. Malgré ce périple, le buteur conserve une cote intacte auprès des amoureux du club, tant pour son efficacité que pour son aura.

Un prêt sec en discussion avancée avec le Widzew Łódź

Selon Foot Mercato, son retour prend forme : les dernières heures du mercato pourraient voir aboutir le prêt sec de Ba, sans option d’achat. Un détail loin d’être anecdotique, qui en dit long sur les attentes du Widzew Łódź — désireux de laisser Ba s’exprimer dans un environnement où il s’est déjà imposé comme un leader. À 28 ans, l’attaquant sénégalais n’a pas caché sa volonté de retrouver cette confiance envolée lors de expériences récentes à l’étranger. Depuis le début de saison polonaise, l’ancien chouchou de Bauer n’a disputé que des bribes de rencontres, un contexte qui motive d’autant plus ce chantier de renaissance du côté du Red Star. Bien installé sur le podium de Ligue 2, le Red Star, 3e derrière Troyes et Reims avec 1 point d’avance sur l’ASSE et Le Mans, veut capitaliser sur son excellent parcours et envoyer un message fort en retrouvant l’un de ses hommes providentiel. Auteur de 27 buts en 52 matchs avec le Red Star, Ba a inscrit 26 buts et délivré 10 passes décisives en L2 avec Grenoble.