OM Mercato : Guendouzi en route pour un nouveau défi

L’ancien milieu de l’OM Mattéo Guendouzi va quitter la Lazio Rome. Direction la Turquie.

Sous contrat à la Lazio jusqu’en 2028, Matteo Guendouzi s’apprête à quitter le club romain, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de l’OM. Ces derniers jours, plusieurs clubs étaient à la lutte pour tenter de s’attacher ses services. Guendouzi (26 ans) était sollicité par Galatasaray, Fenerbahce, Sunderland et l’Atlético de Madrid.

Guendouzi devrait rejoindre Fenerbahce

Et selon les informations de CalcioMercato, c’est le Fener qui va raffler la mise. La Lazio avait fixé le bon de sortie à 30 M€ pour son milieu international français, mais elle viendrait d’accepter l’offre de 25 M€ assortie de bonus du club stambouliote.

La carrière de Matteo GUENDOUZI :

FC Lorient (2014–2018)

Formé à Lorient, il débute très jeune en professionnel en Ligue 2. Ses performances attirent l’attention de grands clubs européens.

Transféré à seulement 19 ans, il s’impose rapidement en Premier League grâce à son volume de jeu et sa personnalité, mais connaît une période plus compliquée sur la fin.

Saison en Bundesliga pour relancer sa carrière. Il retrouve du temps de jeu et de la régularité.

D’abord prêté (2021–2022), puis transféré définitivement, il devient un joueur clé du milieu marseillais, apprécié pour son intensité et son leadership.

Transféré en Serie A, il s’impose rapidement comme titulaire et joue un rôle important dans l’entrejeu de la Lazio, notamment en compétitions européennes.

Carrière internationale

Débuts en équipe de France : 2019

Finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar

au Qatar 14 sélections, 2 buts