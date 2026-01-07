À LA UNE DU 7 JAN 2026
[15:20]OM : De Zerbi pique ses joueurs avant le PSG et chauffe encore les médias sur Balerdi !
[15:00]FC Barcelone, OM Mercato : Rashford et Greenwood futurs coéquipiers… loin du Barça ?
[14:45]OM : Balerdi prévient le PSG, il veut ramener le Trophée des champions à Marseille !
[14:40]FC Nantes Mercato : une première réponse est tombée pour Beraldo (PSG)
[14:20]Stade Rennais Mercato : coup dur sur un dossier chaud, Kalimuendo signe dans son nouveau club
[14:00]FC Barcelone : après Ter Stegen, énorme coup dur pour Joan Garcia ! 
[13:30]Stade Rennais Mercato : un ancien flop du SRFC fait son retour en Ligue 1 (officiel)
[13:01]ASSE Mercato : Kilmer a trouvé le remplaçant d’Ekwah en Ligue 1 
[12:43]OM : De Zerbi lâché par ses joueurs, son départ annoncé au plus tard en février ! 
[12:26]Pronostic Trophée des Champions OM PSG : Analyse d’Expert et Prédictions 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : De Zerbi lâché par ses joueurs, son départ annoncé au plus tard en février ! 

Par Bastien Aubert - 7 Jan 2026, 12:43
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Critiqué sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi pourrait faire ses valises cet hiver ! 

La situation à l’OM devient critique et les critiques au sujet de Roberto De Zerbi fusent de toutes parts. La dernière vient de Paris. Selon Vincent Moscato, consultant sur RMC, le coach italien pourrait déjà voir la fin de son aventure phocéenne arriver très vite. 

« De Zerbi est un problème, mais le problème, c’est aussi les mecs sur le terrain. L’an dernier ça tournait bien, mais cette saison ils ont changé 50 % de l’effectif. En janvier ou février, De Zerbi va passer à la trappe », a-t-il confié sur les ondes de la radio sportive.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

« En janvier ou février, De Zerbi va passer à la trappe »

Si l’annonce semble radicale, le constat est clair : De Zerbi ne parvient plus à imposer son style de jeu ni à trouver une alchimie avec un groupe largement remanié cet été. L’OM, pourtant solide sur le papier, peine à créer des automatismes, et certains cadres semblent remettre en question les méthodes du technicien italien. 

Moscato pointe donc un double problème : la direction technique mais surtout les joueurs, jugés responsables de cette incapacité à reproduire les succès de la saison passée. Cette déclaration souligne la pression énorme qui pèse sur De Zerbi. Si la situation de l’OM ne s’améliore pas rapidement sur le terrain, il pourrait être remercié au plus tard en février, laissant derrière lui un club en pleine quête d’identité et un vestiaire à reconstruire.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot