Critiqué sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi pourrait faire ses valises cet hiver !

La situation à l’OM devient critique et les critiques au sujet de Roberto De Zerbi fusent de toutes parts. La dernière vient de Paris. Selon Vincent Moscato, consultant sur RMC, le coach italien pourrait déjà voir la fin de son aventure phocéenne arriver très vite.

« De Zerbi est un problème, mais le problème, c’est aussi les mecs sur le terrain. L’an dernier ça tournait bien, mais cette saison ils ont changé 50 % de l’effectif. En janvier ou février, De Zerbi va passer à la trappe », a-t-il confié sur les ondes de la radio sportive.

Si l’annonce semble radicale, le constat est clair : De Zerbi ne parvient plus à imposer son style de jeu ni à trouver une alchimie avec un groupe largement remanié cet été. L’OM, pourtant solide sur le papier, peine à créer des automatismes, et certains cadres semblent remettre en question les méthodes du technicien italien.

Moscato pointe donc un double problème : la direction technique mais surtout les joueurs, jugés responsables de cette incapacité à reproduire les succès de la saison passée. Cette déclaration souligne la pression énorme qui pèse sur De Zerbi. Si la situation de l’OM ne s’améliore pas rapidement sur le terrain, il pourrait être remercié au plus tard en février, laissant derrière lui un club en pleine quête d’identité et un vestiaire à reconstruire.