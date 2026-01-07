À LA UNE DU 7 JAN 2026
[22:20]OM Mercato : après Guendouzi, un autre ancien marseillais vers la Turquie ?
[21:53]Supercoupe d’Espagne : le FC Barcelone colle une manita à l’Athletic Bilbao, Bardghji épate !
[21:25]ASSE Mercato : Kilmer Sports a déniché le successeur d’Ekwah en Angleterre !
[21:10]Trophée des champions : avant PSG-OM, Luis Enrique s’en prend… à l’IA !
[20:50]FC Barcelone Mercato : Deco confirme le retour de Cancelo… le RC Lens impacté ?
[20:30]OM Mercato : accord trouvé avec Abdelli, il est tout proche de Marseille !
[20:00]OM Mercato : Artur (Botafogo), un drôle de pari à 8 M€ !
[19:30]PSG Mercato : Marco Verratti vers un rebond XXL !
[19:00]OM, OL Mercato : Abdelli a enfin tranché entre les deux Olympiques
[18:30]CAN : Amoura (Algérie) désamorce la polémique après son geste envers un fan congolais
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Artur (Botafogo), un drôle de pari à 8 M€ !

Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 20:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

En quête d’un renfort offensif capable d’apporter percussion et efficacité sur l’aile droite, l’OM a formulé une offre concrète pour Artur (Botafogo, 27 ans).

L’OM a décidé d’accélérer sérieusement sur le marché des transferts. Alors que le Trophée des Champions contre le PSG se profile, ce jeudi, la presse brésilienne assure que le club phocéen a posé 8 M€ sur la table pour recruter un certain Artur. Artur, numéro 7 de Botafogo, coche plusieurs cases avec son profil dynamique, sa capacité à attaquer la profondeur et son volume de jeu. Du côté du club brésilien, rien n’est encore acté. Les négociations se poursuivent aussi bien entre les deux clubs qu’avec l’entourage du joueur. L’entraîneur de Botafogo, Martín Anselmi, a d’ailleurs clairement affiché son souhait de conserver Artur, qu’il considère comme un élément clé de son projet sportif. Un paramètre qui complique l’opération et pourrait faire grimper les exigences financières du club carioca. On se rappelle d’ailleurs que l’intéressé faisait partie de l’équipe qui a battu le PSG l’été dernier lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis…

Pour l’OM, ce dossier est révélateur d’une stratégie assumée : aller chercher des profils à fort potentiel hors d’Europe, capables de s’adapter rapidement et d’apporter un impact immédiat. Dominique Baillif, journaliste spécialiste de l’OM et du foot brésilien, a livré une analyse détaillée du profil du joueur.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Artur, un mix entre Greenwood et Paixao

« Artur n’est pas un joueur axial mais un ailier droit, gaucher, dynamique, qui doit sa progression à des performances remarquées à Bragantino avant d’être repris par Palmeiras. Il a confirmé un bon niveau au Brésil, mais sans jamais explosé réellement, notamment après un passage en Russie en dehors de l’exposition des coupes européennes. » Et à Dominique Baillif d’ajouter qu’“Artur est un joueur de percussion qui revient souvent sur son pied gauche pour frapper, un profil technique et rapide un peu comme celui de Paixao mais irrégulier et pas toujours titulaire. Le journaliste note que c’est un bon joueur, mais l’OM a déjà des options sur les ailes.” Pas vraiment convaincu, donc…

Des stats pas folichonnes

Et les stats d’Artur, à 27 ans, sont loin d’être convaincantes. En 193 matches de Serie A brésilienne, l’ailier totalise 36 buts et 28 passes décisives. Pas vraiment des stats à la Greenwood, ni même à la Paixao… Artur ne compte aucune sélection avec le Brésil, à part chez les jeunes. Sa meilleure saison : 7 buts et 6 passes décisives avec le Zenit, en Russie.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot