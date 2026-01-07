OM Mercato : Artur (Botafogo), un drôle de pari à 8 M€ !

En quête d’un renfort offensif capable d’apporter percussion et efficacité sur l’aile droite, l’OM a formulé une offre concrète pour Artur (Botafogo, 27 ans).

L’OM a décidé d’accélérer sérieusement sur le marché des transferts. Alors que le Trophée des Champions contre le PSG se profile, ce jeudi, la presse brésilienne assure que le club phocéen a posé 8 M€ sur la table pour recruter un certain Artur. Artur, numéro 7 de Botafogo, coche plusieurs cases avec son profil dynamique, sa capacité à attaquer la profondeur et son volume de jeu. Du côté du club brésilien, rien n’est encore acté. Les négociations se poursuivent aussi bien entre les deux clubs qu’avec l’entourage du joueur. L’entraîneur de Botafogo, Martín Anselmi, a d’ailleurs clairement affiché son souhait de conserver Artur, qu’il considère comme un élément clé de son projet sportif. Un paramètre qui complique l’opération et pourrait faire grimper les exigences financières du club carioca. On se rappelle d’ailleurs que l’intéressé faisait partie de l’équipe qui a battu le PSG l’été dernier lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis…

Pour l’OM, ce dossier est révélateur d’une stratégie assumée : aller chercher des profils à fort potentiel hors d’Europe, capables de s’adapter rapidement et d’apporter un impact immédiat. Dominique Baillif, journaliste spécialiste de l’OM et du foot brésilien, a livré une analyse détaillée du profil du joueur.

Artur, un mix entre Greenwood et Paixao

« Artur n’est pas un joueur axial mais un ailier droit, gaucher, dynamique, qui doit sa progression à des performances remarquées à Bragantino avant d’être repris par Palmeiras. Il a confirmé un bon niveau au Brésil, mais sans jamais explosé réellement, notamment après un passage en Russie en dehors de l’exposition des coupes européennes. » Et à Dominique Baillif d’ajouter qu’“Artur est un joueur de percussion qui revient souvent sur son pied gauche pour frapper, un profil technique et rapide un peu comme celui de Paixao mais irrégulier et pas toujours titulaire. Le journaliste note que c’est un bon joueur, mais l’OM a déjà des options sur les ailes.” Pas vraiment convaincu, donc…

Des stats pas folichonnes

Et les stats d’Artur, à 27 ans, sont loin d’être convaincantes. En 193 matches de Serie A brésilienne, l’ailier totalise 36 buts et 28 passes décisives. Pas vraiment des stats à la Greenwood, ni même à la Paixao… Artur ne compte aucune sélection avec le Brésil, à part chez les jeunes. Sa meilleure saison : 7 buts et 6 passes décisives avec le Zenit, en Russie.