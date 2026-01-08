À LA UNE DU 8 JAN 2026
PSG Mercato : une pépite de la CAN à 100 M€ détournée par la Premier League !

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 09:08
Yan Diomandé devançant un adversaire lors de Gabon-Côte d'Ivoire à la CAN.
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG fait partie des clubs intéressés par l’ailier ivoirien Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig) mais un géant anglais va passer à l’action dès cet hiver.

Auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations brillante avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomandé a battu ou approché deux records de précocité en marquant mardi soir contre le Burkina Faso (3-0) en 8es de finale. D’abord celui du plus jeune buteur avec les Eléphants à la CAN, propriété de l’ancien Marseillais Tchiressoua Guel (18 ans et 3 mois contre 19 ans et 1 mois pour Diomandé). Ensuite celui du plus jeune buteur en phase finale de la CAN, qu’il s’est approprié. L’ailier droit confirme ainsi sa brillante première partie de saison avec le RB Leipzig (7 buts et 4 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues). Et l’intérêt des plus grands clubs du continent.

Leipzig a mis la barre très haut en termes d’indemnité

Le Bayern Munich, le PSG, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético Madrid ont tous coché son nom sur leurs tablettes. Mais selon Ekrem Konur, ce sont les Red Devils qui sont les plus chauds sur le dossier. En proie à de grosses difficultés sportives, qui a conduit au renvoi de Ruben Amorim, ils souhaiteraient frapper fort lors du mercato d’hiver pour permettre à l’équipe de repartir de l’avant. Et terminer à l’une des cinq premières places qualificatives pour la très lucrative Champions League.

Coté 45 M€ par Transfermarkt, Yan Diomandé a été valorisé à 100 M€ par Leipzig ! Un montant très important mais les clubs anglais ont des moyens qui le sont tout autant. Manchester United pourrait ainsi détourner une piste que le PSG aurait exploré à fond l’été prochain…

