Présent en conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a assuré qu’il alignera ses titulaires samedi pour le match à Bonal contre Sochaux (National 1).

Des conditions d’entraînement normales

« Nous avons toujours nos deux Maliens qui sont à la CAN. On leur souhaite d’ailleurs bonne chance pour leur match de vendredi. Ensuite, Chavez et Gradit sont toujours blessés. Sinon, tous les autres joueurs sont disponibles. Pour les conditions de travail, on a la chance d’avoir un dôme pour pouvoir s’entraîner même quand il gêne. En plus, je remercie le club qui travaille pour nous offrir la chance d’avoir un terrain chauffé. Enfin, on va aller s’entraîner à Bollaert, j’en profite pour remercier aussi les équipes techniques. »

Il alignera la meilleure équipe possible

« Je vais faire appel à votre mémoire car on a déjà évoqué le sujet des gardiens. Etant donné que ce 16e de finale ne se trouve pas en milieu de semaine entre deux journées de Ligue 1, on part du principe qu’on ne fera pas comme lors du tour précédent (Robin Risser devrait donc être titulaire). L’idée est de profiter de ce match-là pour continuer à réadapter les joueurs après la semaine de trêve. Le ratio de changements devrait donc être inversé par rapport au précédent tour. »

Il veut aller le plus loin possible en Coupe

« Toutes les occasions de briller avec humilité sont bonnes, donc nous allons saisir cette opportunité-là en essayant d’avoir le meilleur parcours possible. Beaucoup de clubs sont dans cette logique. L’idée est déjà de faire partie des seize qui seront encore présents au prochain tour. »

Il loue l’état d’esprit de ses joueurs

« Les attitudes sont positives, sur le fait de vivre des choses extraordinaires en ce moment mais également qu’il nous reste une marge de progression et qu’on doit la combler. Les joueurs sont très concentrés sur le travail, sur la préparation des matches. Tout le monde a des perspectives en ce moment et c’est très bien ici. Ca a des effets très positifs sur l’entraînement. »

Il connaît bien Sochaux

« Je connais très bien Sochaux car je suis né en Franche-Comté et c’est le club de la région. J’ai de la famille qui est là-bas, je suis allé voir de nombreux matches là-bas. Enfin, j’ai un ami très proche qui était entraîneur là-bas et qui a été débarqué un peu trop vite à mon goût. J’ai encore plus mis mon nez dans leurs matches pour préparer celui de samedi. C’est une équipe qui est en bonne position pour retrouver la Ligue 2. On va faire un vrai match de Ligue 1 et il le faudra pour se qualifier pour les 8es de finale. »