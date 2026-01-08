ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !

La section féminine de l’ASSE se renforce avec l’arrivée de deux nouvelles joueuses.

Kilmer Sports avait indiqué à son arrivée à l’ASSE il y a un an et demi qu’il comptait développer la section féminine du club forézien, mais cela tarde à se concrétiser puisque les Amazones sont actuellement lanterne rouge de D1, avec seulement 5 points au compteur au bout de 11 journées.

Deux Américaines rejoignent l’ASSE

Pour corriger le tir, Evect révèle que l’ASSE vient de recruter deux joueuses : une défenseure de 23 ans, Moira Kelley, et une attaquante de 27 ans, Kaylan Williams. Deux joueuses qui arrivent libres en provenance des États-Unis. Moira Kelley a déjà une belle expérience en Europe puisqu’elle arrive du club suédois du Linköping FC avec lequel elle a disputé 11 matchs cette saison. Elle arrive libre dans le Forez. Kaylan Williams, elle, a déjà évolué au FC Ramat HaSharon en Israël avant de signer en Russie, d’abord au Lokomotiv Moscou puis au Dynamo Moscou, son dernier club depuis 2023, avec lequel elle a inscrit 23 buts en 57 rencontres. Elle était libre aussi. « On a voulu renforcer le secteur défensif avec l’arrivée d’une joueuse supplémentaire, idem sur le plan offensif. Il faudra aussi compter sur Hallie Meadows qui est avec nous depuis le début de saison mais qui revient le 16 janvier et qui sera opérationnelle dès le 17. Elle termine sa réathlétisation », a commenté le coach des Amazones Sébastien Joseph. Les premiers renforts chez les hommes, eux, se font encore attendre…