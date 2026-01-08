À LA UNE DU 8 JAN 2026
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
[18:20]RC Lens Mercato : après Machado au FC Nantes, un nouveau départ officialisé
[18:00]FC Nantes Mercato : grande nouvelle pour Louis Leroux !
[17:30]Real Madrid Mercato : feu vert pour ce colosse à 50 M€ ?
[17:00]OM Mercato : Abdelli en route pour Marseille, l’OL active son plan B
[16:00]CAN : un Lion Indomptable chauffe les supporters marocains avant Maroc-Cameroun
[15:00]OM Mercato : le possible départ de Robinio Vaz fait déjà un heureux !
[14:00]ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 18:40
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La section féminine de l’ASSE se renforce avec l’arrivée de deux nouvelles joueuses.

Kilmer Sports avait indiqué à son arrivée à l’ASSE il y a un an et demi qu’il comptait développer la section féminine du club forézien, mais cela tarde à se concrétiser puisque les Amazones sont actuellement lanterne rouge de D1, avec seulement 5 points au compteur au bout de 11 journées.

Deux Américaines rejoignent l’ASSE

Pour corriger le tir, Evect révèle que l’ASSE vient de recruter deux joueuses : une défenseure de 23 ans, Moira Kelley, et une attaquante de 27 ans, Kaylan Williams. Deux joueuses qui arrivent libres en provenance des États-Unis. Moira Kelley a déjà une belle expérience en Europe puisqu’elle arrive du club suédois du Linköping FC avec lequel elle a disputé 11 matchs cette saison. Elle arrive libre dans le Forez. Kaylan Williams, elle, a déjà évolué au FC Ramat HaSharon en Israël avant de signer en Russie, d’abord au Lokomotiv Moscou puis au Dynamo Moscou, son dernier club depuis 2023, avec lequel elle a inscrit 23 buts en 57 rencontres. Elle était libre aussi. « On a voulu renforcer le secteur défensif avec l’arrivée d’une joueuse supplémentaire, idem sur le plan offensif. Il faudra aussi compter sur Hallie Meadows qui est avec nous depuis le début de saison mais qui revient le 16 janvier et qui sera opérationnelle dès le 17. Elle termine sa réathlétisation », a commenté le coach des Amazones Sébastien Joseph. Les premiers renforts chez les hommes, eux, se font encore attendre…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot