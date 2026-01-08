Real Madrid Mercato : feu vert pour ce colosse à 50 M€ ?

Le Real Madrid serait en pole pour enrôler Nico Schlotterbeck, le défenseur central international allemand du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid scrute le marché en pensant notamment à l’après Antonio Rüdiger, le défenseur allemand, en fin de contrat en juin, n’ayant toujours pas prolongé, lui qui est ciblé par l’Arabie saoudite. David Alaba en difficulté, Dean Huijsen pas franchement convaincant, le Real Madrid a fait de la venue d’un défenseur central sa priorité de l’été, voire de cet hiver en cas d’opportunité. Et un nom revient avec insistance : celui de Nico Schlotterbeck, le roc allemand du Borussia Dortmund.

À 26 ans, Nico Schlotterbeck incarne la force tranquille et le potentiel d’avenir que le Real Madrid recherche pour solidifier sa charnière centrale. Solide, rugueux, capable également de dépanner sur le côté gauche, le défenseur allemand (1,91 m) s’est imposé comme une pièce maîtresse à Dortmund depuis deux saisons. Sa progression et ses prestations en Bundesliga comme en équipe nationale en font aujourd’hui l’une des cibles majeures d’un Real en quête de renouveau défensif.

Dortmund ouvre la porte à Schlotterbeck

Malgré un contrat jusqu’en 2027, la relation entre le joueur et Dortmund reste incertaine. Aucune prolongation n’a encore été signée, ce qui commence à inquiéter les dirigeants du club allemand. Face au risque de voir son joueur partir trop tard ou sans compensation optimale, Dortmund envisage désormais sérieusement une vente dès l’été suivant. Et selon Bild ce jeudi, le souhait du club est clair : privilégier un transfert à l’étranger, en valorisant son défenseur central à plus de 50 M€. Le timing semble particulièrement propice pour le Real. Si le Bayern Munich a gardé un œil sur Schlotterbeck, leurs négociations avancées pour prolonger Dayot Upamecano viennent changer la donne. Le club bavarois devrait réduire ses efforts sur le marché des défenseurs centraux, ce qui laisse le champ libre aux autres grandes écuries. Cette baisse d’intérêt du Bayern joue en faveur des ambitions madrilènes, qui n’auront pas à mener une surenchère avec leur rival historique pour arracher l’international allemand. Toujours selon @BILD, l’intérêt du Real Madrid deviendrait de plus en plus concret.