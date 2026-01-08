À LA UNE DU 8 JAN 2026
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
[20:30]FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris
[20:00]OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers
[19:30]FC Nantes Mercato : Manchester City pourrait faire le bonheur d’un ancien flop des Canaris
[19:00]Stade Rennais Mercato : un grand espoir du club va signer un contrat longue durée
[18:40]ASSE Mercato : deux recrues débarquent des Etats-Unis, les Vertes se renforcent !
Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 22:03
A Jeddah, le Real Madrid a écarté l’Atlético (2-1) ce jeudi soir. La rencontre a été accrochée.

Le FC Barcelone tient la grande forme en ce début d’année 2026. Mercredi soir à Jeddah, le Barça a régalé face à l’Athletic Bilbao en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne en s’imposer 5-0 grâce notamment aux superbes prestations de Roony Bardghji et Raphinha.

Valverde a montré la voie au Real Madrid

Et ce jeudi, le Real Madrid a rejoint le Barça en disposant de l’Atlético (2-1). Le Real a ouvert le score d’entrée de jeu sur un missile de Valverde hors de portée pour Oblak. Un but exceptionnel. Rodrygo a doublé la mise au retour des vestiaires sur un joli déboulé plein axe, et Sorloth a redonné espoir aux Colchoneros dans la foulée. Mais à 2-1, le Real Madrid a tenu bon. La fin de rencontre a été marquée par un accrochage entre Vinicius et Diego Simeone. Xabi Alonso a dû séparer le Brésilien et l’Argentin. Les caméras de Movistar ont montré que le coach de l’Atlético avait chambré le numéro 7 du Real Madrid : « Il va te virer, Florentino (Pérez, NDLR) va te virer ! ». Des propos qui ont semble-t-il provoqué la colère de Vinicius. Mais c’est bien lui, et le Real Madrid, qui défiera le Barça en finale. Un Clasico qui s’annonce encore explosif !

Real MadridFC Barcelone

