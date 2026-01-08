À LA UNE DU 9 JAN 2026
[00:00]La compagne de Neymar, Bruna Biancardi, en met plein les yeux en présentant ses filles
[23:00]PSG – OM : Luis Enrique tacle les détracteurs de De Zerbi, l’Italien lui répond
[22:30]Stade Rennais Mercato : faut-il foncer sur Kamara (PSG) ?
[22:03]Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid rejoint le FC Barcelone en finale, ça a chauffé entre Vinicius et Simeone !
[21:50]PSG – OM : la prédiction de Lucas Chevalier s’est réalisée !
[21:30]FC Barcelone : Bardghji peut-il mettre Yamal sur le banc ?
[21:13]PSG – OM : Paris s’adjuge le Trophée des champions au bout du suspense, les tops-flops du match
[21:00]ASSE Mercato : Kilmer craque pour un milieu danois, la bataille fait rage !
[20:30]FC Nantes : le Mercato s’agite au FC Metz à l’AJ Auxerre et au Havre, concurrents directs des Canaris
[20:00]OM Mercato : le transfert d’Abdelli fait grincer des dents à Angers
PSG – OM : Luis Enrique tacle les détracteurs de De Zerbi, l’Italien lui répond

Par Laurent Hess - 8 Jan 2026, 23:00
💬 Commenter
Les coachs de l’OM et du PSG, Roberto De Zerbi et Luis Enrique, semblent beaucoup, s’apprécier. C’est ce qu’il ressort du Trophée des champions, ce jeudi soir.

« Ce que j’aime chez Roberto De Zerbi, c’est sa mentalité. Il attaque tous les jours, il fait son équipe pour attaquer. L’OM a des joueurs de qualité, mais on veut dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour récupérer le ballon le plus vite possible. On veut être prêts à affronter n’importe quelle situation dans le match »… mercredi, Luis Enrique avait défendu Roberto De Zerbi et loué les qualités du coach de l’OM. L’Espagnol a de nouveau eu des mots sympas à l’endroit de l’Italien ce jeudi soir après la victoire aux tirs au but du PSG au Trophée des champions, au Koweit. «Je dois féliciter De Zerbi que tout le monde critique, c’est un très bon coach.»

De Zerbi considère que Luis Enrique est une icône

Interrogé à son tour, l’Italien a rendu la pareille à l’Espagnol. « Luis Enrique est un grand coach, je reconnais qu’ils sont la meilleure équipe d’Europe. Ça me fait plaisir qu’il ait reconnu qu’on était meilleur. Il reste une icône, comme Guardiola. Il est parmi les trois meilleurs coachs du monde », a -t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Fair play, les deux techniciens !

