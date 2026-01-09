CAN 2025 : Brahim (Real Madrid) dans l’histoire, l’aventure continue avec le Maroc pour Hakimi (PSG) et Aguerd (OM)

Dans un quart de finale bouillant de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputé à Rabat devant un public en feu, le Maroc s’est imposé 2‑0 face au Cameroun pour s’offrir une place en demi‑finales de la compétition.

Dès l’entame de la rencontre, les Lions de l’Atlas ont pris le dessus, exploité leur statut d’hôtes et imposé leur rythme dans un match où la pression était maximale.

🇲🇦 Brahim Diaz, héros royal, écrit l’histoire

La star du jour fut Brahim Díaz. Le milieu offensif du Real Madrid a ouvert le score à la 26ᵉ minute, en reprenant parfaitement une tête d’Ayoub El Kaabi pour tromper le gardien adverse. Cette réalisation permet à Brahim d’écrire encore un peu plus l’histoire : il est désormais l’un des rares joueurs à avoir marqué dans cinq matches consécutifs dans une même édition de CAN, confirmant son importance cruciale pour le Maroc.

🦁 Sabiri et la deuxième frappe

La seconde période ne fut pas un long fleuve tranquille, mais les Marocains ont su gérer la pression. À la 73ᵉ minute, Abdelhamid Sabiri a concrétisé une belle action collective en reprenant un centre d’Ezzalzouli pour porter le score à 2‑0, scellant ainsi le sort de la rencontre.

🌟 Le rôle de Hakimi et Aguerd

Le capitaine Achraf Hakimi, malgré une saison éprouvante avec le PSG, a une nouvelle fois montré son leadership sur le flanc droit, offrant du liant à l’équipe et participant activement à la construction des attaques.

De son côté, Nayef Aguerd (Olympique de Marseille) a été un pilier de la charnière défensive, maîtrisant les rares incursions camerounaises et apportant de la sérénité à l’arrière-garde marocaine.

Ce match était également suivi du côté du Stade Rennais, avec Nagida côté Cameroun et Aït Boudlal au Maroc. Le premier, qui a disputé tout le match, va donc rentrer à Rennes, tandis que le second continue l’aventure, lui qui est resté sur le banc.

🔜 Objectif finale

Grâce à cette victoire, le Maroc se qualifie pour une demi‑finale historique de la CAN, un pas de plus vers un premier titre continental depuis 1976. Les Lions de l’Atlas affronteront l’une des deux autres grandes nations africaines (Algérie ou Nigeria) lors de la prochaine étape.