Peu connu du grand public français, Elvin Jafarguliyev (Qarabag, 25 ans) n’est pourtant pas un inconnu du football européen. L’ASSE l’a dans on viseur au mercato. Portrait.

Elvin Jafarguliyev dans le viseur de l’ASSE au mercato hivernal ? Ce serait la tendance. Mais qui est-il vraiment ? À 25 ans, le latéral gauche de Qarabag s’est imposé comme l’un des joueurs les plus fiables et les plus constants de son championnat, au point d’être élu meilleur joueur d’Azerbaïdjan en 2025. Né à Bakou, formé localement, Jafarguliyev incarne ce profil de joueur qui a grandi dans un club structuré, habitué à dominer sur la scène nationale tout en se frottant régulièrement au très haut niveau continental. Cette saison encore, il n’a manqué que trois matches toutes compétitions confondues, preuve d’une régularité rare et d’une condition physique solide, deux éléments particulièrement recherchés par l’ASSE après les difficultés rencontrées dans ses couloirs.

Un latéral moderne mais discipliné

Sur le terrain, Jafarguliyev est avant tout un latéral moderne mais discipliné. Titulaire lors des six premières rencontres de Ligue des champions avec Qarabag, il a montré qu’il pouvait tenir son couloir face à des adversaires bien supérieurs sur le papier. Défensivement, il se distingue par son placement, sa lecture du jeu et sa capacité à gérer les temps faibles sans paniquer. Offensivement, il n’est pas un pur piston fougueux mais il apporte de la justesse, des montées propres et un volume de jeu constant, sans tomber dans l’excès. Son expérience européenne lui a appris à choisir ses moments, à ne pas se découvrir inutilement et à sécuriser son côté avant tout, un point qui pourrait séduire un staff stéphanois en quête de fiabilité immédiate.

Un cadre de la sélection en Azerbaïdjan

International à 33 reprises avec l’Azerbaïdjan, pour un but, Jafarguliyev est aussi un cadre de sa sélection. Un statut qui en dit long sur son leadership et son poids dans un vestiaire. Sans être un joueur spectaculaire, il dégage une vraie maturité, forgée par les campagnes européennes répétées de Qarabag, club habitué aux tours préliminaires et aux phases de groupes continentales. Ce vécu tranche avec le profil de certains jeunes paris tentés récemment par l’ASSE, et explique pourquoi Kilmer cible aujourd’hui un joueur plus aguerri, capable de faire franchir un cap à l’équipe dès son arrivée.

Peu spectaculaire et très attaché à ses racines

Reste la grande question de l’adaptation. Quitter l’Azerbaïdjan, son club de toujours et un environnement où il est reconnu, pour la Ligue 2 représente un saut important. Sportivement, le défi est réel, mais le contexte est différent : intensité, pression populaire, exigences physiques et médiatiques. Selon les informations locales, le joueur ne serait pas totalement convaincu à l’idée de partir, malgré une proposition de contrat de trois ans. Un doute compréhensible, mais qui n’enlève rien au constat principal : si l’ASSE parvient à le convaincre, Jafarguliyev serait bien plus qu’un simple pari. Il incarnerait un choix stratégique clair, celui d’un renfort prêt, expérimenté et habitué aux grands rendez-vous, capable d’apporter de la stabilité immédiate dans une équipe qui en manque cruellement.