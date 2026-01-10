FC Nantes Mercato – INFO BUT! : après Cabella, Lopes a appelé un tas d’autres recrues pour cet hiver

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le gardien et capitaine des Canaris Anthony Lopes (35 ans) est décidément très impliqué dans le mercato hivernal du FC Nantes.

Pas plus tard que la semaine dernière, Rémy Cabella a surpris tout le monde en révélant en conférence de presse qu’Anthony Lopes l’avait contacté pour le convaincre de le rejoindre au FC Nantes. C’était il y a environ deux mois. Selon nos informations, l’ancien milieu offensif de l’OM n’est pas seul dans ce cas-là : plus d’une demi-douzaine de recrues potentielles auraient été jointes par le gardien des Canaris, dont certains noms ont déjà fuité depuis le coup d’envoi officiel du mercato.

La victoire à Marseille a rassuré

Par ailleurs, la nette victoire du FC Nantes face à l’OM dimanche dernier à l’Orange Vélodrome (2-0) a rassuré certaines recrues potentielles sur ce mercato hivernal. D’abord refroidis par l’instabilité du club et l’inexpérience d’Ahmed Kantari et de son staff, plusieurs joueurs seraient désormais plus emballés par la science tactique du coach nantais et de sa faculté à assurer le maintien en Ligue 1 cette saison.

De meilleurs échos de la Jonelière

Malgré la petite brouille entre Dehmaine Tabibou et Kelvin Almian, révéle en début de semaine, les bons échos globaux qui circulent sur la rigueur et l’ambiance qui sévissent actuellement à la Jonelière pèsent aussi dans la balance. Toujours utile en période de transferts, même si la direction du FC Nantes souhaite désormais prendre son temps avant de finaliser les dossiers en cours. Le prochain rendez-vous en Ligue 1 n’est finalament que le dimanche 18 janvier, à La Beaujoire, face au Paris FC (17h15).

Bastien AUBERT