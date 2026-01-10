Passé dans les rangs de l’ASSE entre 2020 et 2023, Yvan Neyou (29 ans) pourrait quitter Getafe pour revenir en France. Des clubs sont intéressés.

Yvan Neyou traverse une période compliquée à Getafe. L’été dernier, son arrivée avait suscité l’intérêt après son transfert de Leganés, mais le Camerounais n’a pas réussi à convaincre José Bordalás. Avec seulement 62 minutes en Liga et 215 minutes en Coupe du Roi, l’ancien chouchou de Claude Puel à l’ASSE a été cantonné au rôle de dernier recours dans un milieu déjà trusté par Javi Muñoz, Mauro Arambarri, Luis Milla ou le jeune Mario Martín.

Une situation qui pousse le joueur à envisager un départ : « Je veux retrouver du rythme et jouer régulièrement. Je sais que j’ai encore beaucoup à offrir sur un terrain, et si une opportunité de revenir en Ligue 1 se présente, c’est quelque chose que je considérerai sérieusement », a confié l’ancien Stéphanois au quotidien As.

Plusieurs clubs français se sont renseignés sur Neyou

« Malgré son faible temps de jeu au Coliseum, Neyou reste une option intéressante, écrit le journal espagnol de référence. En Liga, plusieurs équipes de milieu et de bas de tableau cherchent à renforcer leur milieu de terrain et seraient ravies d’accueillir l’ancien joueur de Leganés. Cependant, la Ligue 1 représente un autre marché porteur. Neyou connaît déjà le football français pour avoir évolué à l’ASSE, et plusieurs clubs français se seraient renseignés sur sa situation contractuelle. »

Avec son expérience et son abattage au milieu de terrain, Neyou pourrait représenter un renfort précieux pour un club en quête de solidité et de relance au cœur du jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de Leganés pourrait donc profiter du mercato hivernal pour retrouver la Ligue 1 et relancer sa carrière, lui qui est estimé à 2,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.