OM Mercato : Vaz ou Bakola, qui Marseille doit-il vendre cet hiver ? 

Qui de Robinio Vaz ou de Darryl Bakola l’OM doit-il vendre au mercato ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat.

« Aucun des deux ! »

« À l’OM, malgré les tensions contractuelles qui entourent Robinio Vaz et Darryl Bakola, aucun départ ne devrait être envisagé cet hiver. Les deux joueurs restent essentiels pour Roberto De Zerbi, surtout avec un mois de janvier qui s’annonce titanesque, entre matchs de Ligue 1, Coupe de France nationales et potentiels rendez-vous en Ligue des Champions. Perdre l’un ou l’autre à ce moment crucial affaiblirait considérablement la profondeur de l’effectif et compliquerait la gestion sportive de l’entraîneur italien.

Vaz et Bakola font partie des forces vives sur lesquelles De Zerbi compte pour maintenir la compétitivité de son équipe et assurer un rendement optimal sur le terrain. Conscients de la situation, les deux camps devraient adopter un ton plus mesuré et adoucir leurs discours, au moins le temps de traverser l’hiver, afin de préserver l’équilibre du groupe et permettre au club de se concentrer sur les objectifs sportifs sans distractions inutiles. La stabilité dans l’effectif doit primer sur la stratégie. »

Bastien AUBERT

Bakola

« À mon sens, Darryl Bakola apparaît aujourd’hui comme le joueur le moins indispensable des deux jeunes talents. Même s’il a montré de belles choses, notamment en LDC, son temps de jeu reste encore très limité, tout comme son impact par rapport à celui plus tangible de Robinio Vaz, déjà auteur de 4 buts. Dans une période où l’OM pourrait être amené à arbitrer entre revenus mercato et stabilité sportive, Bakola apparaît davantage remplaçable, voire un actif intéressant à monétiser pour dégager un chèque sans trop affaiblir immédiatement l’équipe.

À l’inverse, Robinio Vaz s’est déjà imposé comme un élément plus prégnant sur le plan offensif, avec des statistiques intéressantes en termes de buts et passes décisives en Ligue 1 cette saison, ce qui renforce l’argument qu’il serait plus bénéfique à garder au Vélodrome pour la seconde moitié de la saison. Surtout si Aubameyang a besoin de souffler. Une vente de Bakola permettrait à l’OM de faire entrer une somme correcte tout en conservant un joueur clairement impliqué dans l’animation offensive et la dynamique actuelle du groupe. Je suis beaucoup plus séduit par Vaz, en qui je vois un très gros avenir. Et potentiellement un gros chèque pour l’OM, mais pas tout de suite ».

William TERTRIN