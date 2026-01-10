Le RC Lens ignoré à Sochaux, imbroglio sur le parcage… les coulisses lunaires du report

Le seizième de finale de Coupe de France entre le FC Sochaux-Montbéliard et le RC Lens a tourné à l’imbroglio logistique et institutionnel, provoquant une vive colère côté lensois, aussi bien au sein du club que parmi ses supporters. Initialement programmé le samedi soir à 21 heures, le match a été reporté à la dernière minute, alors que les deux équipes et une grande partie du public étaient déjà sur place ou en route.

La décision est tombée en milieu d’après-midi, à environ six heures du coup d’envoi, alors même que la pelouse du stade Bonal, protégée et chauffée depuis la veille, était jugée praticable. Ce ne sont donc pas les conditions du terrain qui ont motivé le report, mais la situation routière jugée trop dangereuse dans le Doubs, fortement touché par des chutes de neige continues. Plusieurs axes majeurs, dont l’A36, étaient partiellement ou totalement bloqués, et la préfecture a finalement choisi de privilégier la sécurité des déplacements.

Le RC Lens même pas convié à une réunion

Comme le rapporte La Voix du Nord, ce report tardif est d’autant plus mal vécu qu’une réunion de coordination avait eu lieu la veille au soir avec les autorités locales. Malgré une météo déjà annoncée comme préoccupante, aucune menace sérieuse sur la tenue du match n’avait alors été évoquée. Le RC Lens, rassuré, a donc maintenu son organisation : les joueurs ont voyagé par avion jusqu’à Bâle-Mulhouse avant de rejoindre leur hôtel, tandis qu’environ 800 supporters prenaient la route par différents moyens. Beaucoup se trouvaient déjà à proximité de Sochaux lorsque l’annonce officielle est tombée.

Autre point de crispation majeur : une réunion décisive s’est tenue le samedi après-midi au stade Bonal entre Sochaux, la Fédération et les autorités, sans que le RC Lens n’y soit convié ni même informé. Le club artésien n’a appris l’existence de cette réunion qu’a posteriori, ce qui a renforcé le sentiment de mépris et d’amateurisme dans la gestion du dossier.

Plusieurs scénarios ont alors été étudiés : jouer le match à huis clos le samedi soir, option rejetée par les deux clubs ; reporter la rencontre à une date ultérieure (la semaine du déplacement à Marseilleà, ce qui aurait déséquilibré le calendrier lensois déjà chargé ; ou tenter de jouer dès le lendemain. C’est cette dernière solution qui a été retenue, avec un match reprogrammé le dimanche à 14 heures, un horaire dicté notamment par les contraintes de diffusion télévisée.

Le parcage restera ouvert selon le président sochalien

Le RC Lens, contraint de rester sur place en raison des contraintes aériennes, a prolongé son séjour et adapté la préparation de son équipe. En parallèle, le club a recommandé à ses supporters de renoncer à un nouveau déplacement, par souci de sécurité et en raison de l’incertitude persistante quant à l’accueil du public. Cette consigne a été confirmée par un communiqué officiel, invitant à la prudence.

La situation autour des supporters est restée floue jusqu’au bout. Alors que Clément Calvez, président du FCSM, a indiqué à L’Équipe qu’il se montrait confiant sur la possibilité d’ouvrir le parcage visiteurs si les conditions le permettaient, un communiqué a aussi annoncé que celui-ci resterait fermé, faute de forces de sécurité suffisantes, malgré la présence de nombreux Lensois dans la région. Cette décision a renforcé la frustration générale.

Au final, cet épisode laisse l’image d’une organisation jugée défaillante, marquée par un manque de coordination et de communication, et a profondément irrité un club et des supporters qui estiment avoir été mis devant le fait accompli, au mépris de leurs efforts et de leur engagement.