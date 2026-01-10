CAN 2025 : l’Égypte élimine la Côte d’Ivoire, Mohamed (FC Nantes) réexpédie Fofana au Stade Rennais

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Dans un quart de finale palpitant de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Égypte a décroché une victoire 3‑2 face à la Côte d’Ivoire, championne en titre, au Grand Stade d’Agadir ce samedi, et se qualifie pour les demi‑finales de la compétition face au Sénégal.

🏆 Un match spectaculaire et riche en émotions

Dès l’entame, les Pharaons ont pris le contrôle du jeu. Omar Marmoush a ouvert le score dès la 4ᵉ minute, obligeant la défense ivoirienne à courir après le ballon. Peu après, Ramy Rabia a doublé la mise à la 32ᵉ minute d’une tête puissante sur un corner parfaitement placé par Mohamed Salah.

La Côte d’Ivoire a tenté de réagir et a profité d’un malheureux but contre son camp d’Ahmed Fatouh pour réduire l’écart avant la pause. Mais l’Égypte a repris une marge confortable en deuxième période grâce à Mohamed Salah, qui a inscrit le troisième but égyptien peu après l’heure de jeu.

Les Éléphants n’ont pas abdiqué : Guéla Doué a relancé l’espoir en marquant pour la Côte d’Ivoire, mais ce but n’a pas suffi à inverser la tendance.

🔥 Mostafa Mohamed, Seko Fofana, et les performances individuelles

Mostafa Mohamed (FC Nantes) , souvent scruté pour son impact offensif, est entré dans le temps additionnel. Bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets, son entrée a apporté une énergie nouvelle à l’attaque égyptienne, perturbant la défense ivoirienne jusque dans les derniers instants.

, souvent scruté pour son impact offensif, est entré dans le temps additionnel. Bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets, son entrée a apporté une énergie nouvelle à l’attaque égyptienne, perturbant la défense ivoirienne jusque dans les derniers instants. Seko Fofana (Stade Rennais), le milieu ivoirien, a commencé la rencontre sur le banc. Aligné plutôt comme une option offensive tardive, il n’a pas réussi à inverser le cours du match après son entrée à la 89e. La Côte d’Ivoire a souffert face à l’intensité du pressing égyptien et a manqué de cohésion pour égaliser.

⚔️ Un choc de titans et une rencontre historique

Cette victoire confirme l’hégémonie historique de l’Égypte dans les confrontations face à la Côte d’Ivoire en CAN, où les Pharaons ont souvent pris le dessus dans les matches décisifs.

La Côte d’Ivoire, bien que tenante du titre obtenu en 2023, voit son aventure s’arrêter prématurément dans un match où elle a tout donné, mais où l’Égypte a su faire la différence sur les instants clés.

📍 Et maintenant ?

L’Égypte se qualifie donc pour les demi‑finales de la CAN 2025, avec l’ambition d’aller chercher un huitième titre continental, tandis que la Côte d’Ivoire rentre chez elle avec des regrets mais aussi la fierté d’avoir tenu tête à l’un des grands favoris de la compétition.