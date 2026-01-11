FC Barcelone – Real Madrid : Mbappé titulaire pour le Clasico ? La réponse tombe !

Les compos probables du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour la grande finale de la Supercoupe d’Espagne, avec ou sans Mbappé ?

Ce dimanche soir se dispute la grande finale de la Supercoupe d’Espagne, avec un Clasico très attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans son édition du jour, L’Équipe a révélé ses compositions probables pour ce choc, et le onze du Barça ne devrait pas trop bouger. Seuls ter Stegen, Christensen et Gavi sont blessés.

Du côté du Real, l’enjeu est plus grand avec l’incertitude concernant la titularisation, ou non, de Kylian Mbappé. Et selon le quotidien sportif, l’international français devrait bel et bien démarrer sur le banc, au profit du jeune Gonzalo García. Mais l’ancien Parisien est attendu pour rentrer en cours de match, ce qui promet un scénario incroyable. En tout cas, on l’espère.

Les compos probables du Clasico

FC Barcelone : Garcia – Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde – Pedri, de Jong (cap) – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Asencio, Rüdiger, Carreras – Camavinga, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Garcia, Vinicius.