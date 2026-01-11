À LA UNE DU 11 JAN 2026
[11:09]Revue de presse : grosse nouvelle pour Sochaux-RC Lens, Genesio (LOSC) se paye l’arbitrage, polémique en Coupe de France
[10:48]OM Mercato : le prix de Vaz revu à la baisse, un regret à 80 M€ se profile !
[10:09]FC Nantes Mercato : les Kita tiennent leur 3e recrue, c’est une valeur sûre de Ligue 1
[09:56]ASSE Mercato : un renfort pour remplacer Bernauer, tout dépend d’une seule condition !
[09:39]PSG Mercato : un énorme démenti tombe pour l’avenir de Fabian Ruiz
[09:25]Revue de presse espagnole : Mbappé (Real Madrid) et Yamal (FC Barcelone) cernés avant le Clasico !
[08:58]RC Lens Mercato : la doublure idéale d’Udol identifiée… elle coûte moins d’1 M€
[08:38]OL : Endrick au cœur d’un très gros flou avant le choc face au LOSC
[08:13]FC Barcelone – Real Madrid : Mbappé titulaire pour le Clasico ? La réponse tombe !
[07:48]FC Nantes : l’absence de Centonze va provoquer un petit séisme en défense face à Nice
FC Barcelone – Real Madrid : Mbappé titulaire pour le Clasico ? La réponse tombe !

Par William Tertrin - 11 Jan 2026, 08:13
💬 Commenter
Kylian Mbappé lors du dernier match de l'année 2025 du Real Madrid, contre Séville.
Les compos probables du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour la grande finale de la Supercoupe d’Espagne, avec ou sans Mbappé ?

Ce dimanche soir se dispute la grande finale de la Supercoupe d’Espagne, avec un Clasico très attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans son édition du jour, L’Équipe a révélé ses compositions probables pour ce choc, et le onze du Barça ne devrait pas trop bouger. Seuls ter Stegen, Christensen et Gavi sont blessés.

Du côté du Real, l’enjeu est plus grand avec l’incertitude concernant la titularisation, ou non, de Kylian Mbappé. Et selon le quotidien sportif, l’international français devrait bel et bien démarrer sur le banc, au profit du jeune Gonzalo García. Mais l’ancien Parisien est attendu pour rentrer en cours de match, ce qui promet un scénario incroyable. En tout cas, on l’espère.

Les compos probables du Clasico

FC Barcelone : Garcia – Koundé, Cubarsi, Garcia, Balde – Pedri, de Jong (cap) – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Asencio, Rüdiger, Carreras – Camavinga, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Garcia, Vinicius.

